Circolare Inps: i licenziamenti collettivi nel 2018 costeranno il doppio a chi li effettua

Dallo scorso 1 gennaio, in virtù dell'ultima legge di Bilancio, i licenziamenti collettivi di personale a tempo indeterminato costano molto di più. Il contributo per ogni licenziamento è raddoppiato, all’82% del massimale mensile NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è stato introdotto nel 2013 dalla riforma Fornero per i casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo; nella circolare n. 594/2018, l’Inps ha precisato che l’ammontare non è più il 41% inizialmente previsto ma, appunto, il doppio.

La contribuzione da versare parte da 990,68 euro per ogni licenziato, perché per l'anno 2018 il massimale mensile NASPI è di 1.208,15 euro per ogni dodici mesi di anzianità aziendale (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, invece, il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi - chiarisce l'Inps - il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Ai licenziamenti collettivi attivati entro il 20 ottobre 2017 si applica il tasso del 41% perché la stessa Inps ha chiarito che «i datori di lavoro interessati per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell'aliquota percentuale del 41%".

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala