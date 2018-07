L'Ue taglia le stime di crescita dell'Italia: "Incertezze sulle politiche economiche"

Da EuropaToday - Paghiamo l'incertezza politica. E rischiamo che il costo raddoppi sul tavolo delle trattative a Bruxelles, dove in queste ore il ministro dell'Economia Giovanni Tria proverà a trovare i margini per misure "pesanti" per i conti come il reddito di cittadinanza. La Commissione Ue ha rivisto al ribasso le stime sul Pil dell'Italia: per il 2018 vengono limate a 1,3% (da 1,5% previsto a maggio) e nel 2019 a 1,1% (da 1,2% di maggio). Ancora una volta, siamo fanalino di coda per tasso di crescita tra i paesi europei.

"Sebbene l'economia italiana sia cresciuta di 0,3% nel primo trimestre 2018, solo poco meno del trimestre precedente, non è completamente sfuggita alla generale perdita di slancio delle economie avanzate", quindi "l'attuale ripresa dovrebbe indebolirsi ma proseguire al di sopra del potenziale", scrive Bruxelles nelle previsioni economiche estive.

L'incertezza politica

L'incertezza sulle politiche che seguirà il governo Conte e i rendimenti più alti sul debito pubblico rischiano di avere un impatto negativo sulle prospettive di crescita dell'Italia, spiega la Commissione. "I rischi al ribasso per le prospettive di crescita sono diventati più pronunciati a causa dell'accresciuta incertezza politica globale e interna", dice il documento.

"A livello interno, la possibilità che riemergano timori o incertezze sulle politiche economiche" seguite dal governo e "le possibili ricadute di rendimenti più alti del debito sovrano sui costi del denaro delle imprese potrebbero peggiorare le condizioni di finanziamento e smorzare la domanda interna". Secondo la Commissione, "la volatilità dei mercati che riflette le incertezze globali e interne dovrebbe rinviare alcune decisioni di investimento nel breve periodo" in Italia.

