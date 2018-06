Pensioni, boccata d'ossigeno per tre milioni di italiani: a luglio assegno più pesante

Una boccata d'ossigeno per alcuni milioni di pensionati italiani, circa 3,5 milioni per l'esattezza. Tra quindici giorni arriva la quattordicesima: lunedì 2 luglio la somma aggiuntiva sarà accreditata con il rateo di pensione di luglio. L'Inps ha fornito i nuovi limiti di reddito per ottenere la somma aggiuntiva, misura introdotta nel 2007 e modificata con la legge di bilancio per il 2017.

Quattordicesima luglio 2018

La quattordicesima consiste in una somma variabile tra 336 e 655 euro a seconda del reddito e degli anni di contributi versati, spetta a tutti quelli che sono in pensione da lavoro privato, pubblico e autonomo che abbiano compiuto 64 anni di età e il cui reddito personale annuo complessivo non superi le due volte il trattamento minimo. Quest'anno il tetto è a 13.192,92 euro.

Pensioni, importi quattordicesima

La quattordicesima viene corrisposta a luglio se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre, altrimenti sarà pagata a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2017.

Importi 14esima per redditi inferiori a 9.894,69€

Anzianità contributiva Importi lavoratori autonomi Importi lavoratori privati Fino a 15 --- 437 euro Fino a 18 437 euro --- Da 15 a 25 --- 546 euro Da 18 a 28 546 euro --- Oltre 25 --- 655 euro Oltre 28 655 euro ---

Importi 14esima per redditi compresi tra 9.894,69€ e 13.192,92€