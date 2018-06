Pensioni e superamento Fornero: perché quota 100 "profuma di beffa" per i giovani

Aumentano giorno dopo giorno le perplessità riguardanti la "quota 100" che permetterebbe di superare la legge Fornero sulle pensioni. Cresce l'attesa per sapere come si muoverà concretamente il governo Conte, dopo settimane di voci e di promesse che hanno fatto presa sull'elettorato gialloverde: ora si attendono i fatti.

Pensioni, ultime notizie

"La legge Fornero - spiega il segretario generale della Ui, Carmelo Barbagallo - è come un muro da smontare pezzo dopo pezzo ". Senza però "soluzioni generalizzate". La Uil si mostra perplessa circa l'efficacia della cosiddetta "quota 100". "Può funzionare per i lavoratori che hanno un numero rilevante di anni di contributi - osserva Barbagallo -. Rischia invece di essere una beffa per i giovani che, entrando tardi nel mondo del lavoro a tempo pieno e costante, vedrebbero paradossalmente aumentare la loro soglia per l'età pensionabile".

Al congresso della Uil Barbagallo ha però specificato che andrà dato tempo e modo al governo Conte di lavorare: non sarebbe corretto esprimere giudizi bastai su "pregiudizi ideologici": "Al nuovo esecutivo Lega-M5S ora diamo il tempo di governare: lo sottoporremo alla prova dei fatti, perché esprimere adesso un giudizio, equivarrebbe a un pregiudizio ideologico". Alcune delle questioni poste proprio dal ministro Di Maio sono giuste secondo la Uil: "Bene sui rider ed in generale sulle nuove figure del lavoro 4.0 a cui riconoscere tutele" .

Ma è inevitabile che sarà proprio lo scoglio pensioni quello su cui si concentrano le attenzioni di milioni di italiani.

"Quota 100 può essere una beffa"

Come mai per i giovani un superamento generalizzato della Fornero nasconde una potenziale beffa? La quota 100 nasconde dei rischi: "Suggeriamo al nuovo governo di evitare soluzioni generalizzate che, per definizione, rischiano di generare contraddizioni, difficili poi da dipanare" spiega Barbagallo. "Se quota 100 può funzionare per i lavoratori che hanno un numero rilevante di anni di contributi, al contrario rischia di essere una beffa proprio per i più giovani che essendo entrati molto tardi a tempo pieno e costante nel mondo del lavoro, vedrebbero paradossalmente aumentare la loro soglia per l'eta' pensionabile", dice ancora Barbagallo guardando con "perplessità" alla richiesta, avanzata anch'essa in campagna elettorale, di eliminare di colpo la Fornero.

Pensioni, meglio una riforma graduale?

"Temiamo che reperire 70 miliardi, sia una impresa titanica", dice optando piuttosto per proseguire lungo quella strada già intrapresa con il Governo Renzi prima e Gentiloni poi, "di riforma graduale ma radicale del provvedimento per ridurre l'età del pensionamento e renderla più flessibili a partire dai 63 anni". Di Maio e Salvini vogliono inserire lo smantellamento della Fornero nella legge di Bilancio, ufficializzando poi il principio matematico della quota 100 con un minimo di 42 anni di contributi versati per andare in pensione: non sarà semplice.