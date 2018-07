Bianca Guaccero e Fabrizio Moro in love? La verità della conduttrice

Un sodalizio artistico, niente di più. Parola di Bianca Guaccero, che si fa una grassa risata davanti agli ultimi sussurri del gossip che la vorrebbero molto vicina a Fabrizio Moro.

"Non so perché sia uscita questa notizia - ha spiegato a Nuovo - Abbiamo inciso il duetto 'E' più forte l'amore' e forse sarà uscito il pettegolezzo sulla scia della canzone, che parla di una love story. Tra me e Fabrizio non c'è nulla, al di là della stima artistica. Siamo solo amici".

Continua a dichiararsi single Bianca Guaccero, che dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella non ha ancora trovato un nuovo amore. Poco importa, la conduttrice questa estate si gode sua figlia Alice, 4 anni, e si prepara per la nuova avventura televisiva che l'attende. Da settembre sarà al timone di "Detto Fatto", su Rai 2, al posto di Caterina Balivo. Non sarà facile prendere il suo posto, soprattutto nel cuore del pubblico, ma a Bianca le sfide piacciono.