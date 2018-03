Isola, Paola Di Benedetto corre da Monte dopo la puntata: il retroscena

Via dagli studi e di corsa da Francesco Monte. Paola Di Benedetto, ultima eliminata nel corso del reality show di Canale 5, al termine della diretta di ieri sera è andata a riprendersi quello che le spetta: il ragazzo con cui durante il programma ha cominciato una love story, poi bruscamente interrotta dal ritiro di lui a seguito del cosiddetto ‘Canna-Gate’.

Il primo abbraccio dei due è stato immortalato dalla bella vicentina via social. Tra le sue Instagram Stories, infatti, Paola si fotografa tra le braccia dell’ex tronista tarantino. A corredo una rosa rossa, di quelle che lui le ha invitato ieri in diretta per darle il suo ‘bentornata’.

E se son rose – dice il detto – fioriranno. I presupposti sembrano esserci tutti. Single entrambi ed entrambi reduci dalla fine di storie importanti (lei ha chiuso con il difensore Matteo Gentili, lui è stato lasciato da Cecilia Rodriguez), la sintonia nelle prime settimane di Isola era palpabile.

"Cecilia è stata la storia più importante della mia vita, Paola spero che lo diventi", ha confessato l'ex volto della sorella di Belen alla stampa. Lei, sebbene ci vada più cauta, è evidentemente affascinata da lui e pronta a buttarsi in quest'avventura...