Marco Bocci compie gli anni, il suo grazie a Laura Chiatti: “Riesce a sorprendermi ogni giorno”

Il compleanno di Marco Bocci scattato alla mezzanotte del 4 agosto è stata l’ennesima occasione per dimostrare l’amore che lo lega alla moglie Laura Chiatti. Per i 41 anni del marito l’attrice ha organizzato una festa con gli amici di sempre, i suoi famigliari e i due figli, Enea e Pablo, che hanno aiutato il papà a spegnere le candeline di una torta coloratissima. Il video del momento è stato pubblicato da Laura Chiatti nelle sue storie Instagram e la scritta ‘Auguri Amore’ ha sottolineato l’entusiasmo sulle note della canzone di Marcella Bella.

(Di seguito il video pubblicato da Laura Chiatti)

Marco Bocci compie gli anni: la dedica alla moglie Laura Chiatti

Trascorsa in famiglia una nottata che ha fato il via ai festeggiamenti, Marco Bocci ha condiviso con i follower uno scatto che mostra un momento della serata, corredato dal pensiero di ringraziamento rivolto agli amici e ai parenti, ma soprattutto alla sua splendida Laura, sposata il 5 luglio ddel 2018.

“Ieri a mezzanotte in punto è scattato il 4 agosto. Meno giovani ma sempre più saggi. Grazie a Laura Chiatti che riesce a sorprendermi ogni giorno. Grazie a Enea e Pablo. Grazie a tutti gli amici che c’erano e quelli che non c’erano. Grazie a tutte le persone che mi vogliono bene e mi sono accanto quotidianamente. Grazie a tutta la mia famiglia”, è stato il pensiero di Marco, grato agli affetti più cari che occupano sempre il primo posto della propria vita e anche ai numerosi fan che lo stanno festeggiando con un commento social.

La storia d’amore di Marco Bocci e Laura Chiatti

I due attori umbri si sono sposati il 5 luglio del 2014 a Perugia, dopo appena pochi mesi di fidanzamento. Un colpo di fulmine il loro che si è trasformato presto in un grande amore e due gioielli, Enea e Pablo. "Da subito ho sentito il desiderio di sposarla - aveva dichiarato in un'intervista dopo le nozze - Avevo avuto le mie storie e convivenza saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la 'botta' e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna".