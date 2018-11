Storie Italiane, Melissa Satta a cuore aperto: la dichiarazione sul marito Boateng

Showgirl, moglie, mamma e ora anche autrice di un libro, ‘M come Melissa’ presentato nella trasmissione di Eleonora Daniele ‘Storie Italiane’: Melissa Satta ha detto molto di sé nel corso dell’intervista su Rai Uno, occasione per raccontare della sua vita quotidiana e dell’amore per il marito Kevin Prince Boateng, padre del figlio Maddox.

Melissa Satta e l’amore per Kevin Prince Boateng

La showgirl è legata al calciatore tedesco-ghanese da 7 anni. “Se mi dà fastidio essere chiamata Miss Boateng? Non mi dà fastidio, sono molto tranquilla: se la gente mi riconosce per il mio lavoro sto bene, se mi riconosco per essere la moglie di Boateng va bene ugualmente”, ha ammesso Melissa, sicura del sentimento che la lega al marito: “Tutti i rapporti possono finire, ma dobbiamo cercare di essere un po’ come i nostri genitori e i nostri nonni. Gelosa? No, anzi: sono molto rispettosa della libertà altrui e non bisogna limitare l’altra persona”.

Melissa Satta e la maternità

La maternità ha molto cambiato la vita di Melissa Satta, stravolgendo positivamente una quotidianità che però, ha tenuto a precisare, non è fatta solo di momenti felici come può sembrare dai messaggi veicolati attraverso i social.

“Non esiste la vita da sogno, esiste una vita che tu ti crei con momenti stupendi e momenti di difficoltà: noi personaggi pubblici tendiamo a raccontare le cose belle, cercando di proteggere il mio privato. Dall’esterno potrebbe sembrare che sia tutto stupendo e meraviglioso, ma sono una persona normale”, ha confidato l’ex velina.

“Diventare mamma significa crescere. Lui viene prima di tutto”, ha aggiunto ancora la showgirl per cui la famiglia ricopre un ruolo fondamentale.

‘M come Melissa’, il libro di Melissa Satta

Nel libro ‘M come Melissa’ Melissa Satta si racconta svelando gli aspetti più intimi della propria vita ma anche dando consigli sull’uso dei social rivolte alle ragazze che vogliano entrare a fare parte del mondo dello spettacolo.