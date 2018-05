Paola Di Benedetto dopo l'addio di Francesco Monte: “Sto soffrendo"

Paola Di Benedetto, ospite di Verissimo sabato 19 maggio, parla per la prima volta in tv della fine della storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto durante l’Isola dei famosi e diventato per un brevissimo periodo suo fidanzato.

Il ragazzo, reduce dall’addio di Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip, ha ammesso che, in fondo, per lei non ha mai provato amore: “Non l’amavo” ha confidato a Chi, “stavamo bene, ma da parte mia non c’era amore”.

E adesso, a qualche giorno dalla clamorosa confessione, Paola ammette quanto per lei sia difficile affrontare questo momento.

“Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte” - racconta a Silvila Toffanin – “Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha detto: ‘Hai tutto ma voglio restare solo’. Evidentemente quello che è nato sull’Isola non si è trasformato in amore in Italia”.

La ex naufraga sente tutt’ora la mancanza dell’ormai ex fidanzato che tutt’ora sente per telefono, ma con una certa distanza: “Oggi mi manca molto. Ci sentiamo ogni tanto per lavoro ed è freddo e distaccato nei miei confronti. Mi è dispiaciuto non ci sia stato il modo di conoscerci nel profondo però credo molto nel destino: a volte, gli amori fanno grandi giri e poi magari ritornano. Domani per il suo compleanno gli manderò gli auguri. Non spero di tornarci insieme: cerco un uomo che mi voglia con tutto se stesso. I mezzi termini non li voglio”.

“Francesco Monte attaccato al ricordo di Cecilia”

Inoltre, Paola ha toccato il tasto dolente “Cecilia Rodriguez”, confessando di cercare ancora delle spiegazioni: “Francesco dentro di se deve archiviare situazioni importanti della sua vita. Penso sia attaccato al ricordo di Cecilia (Rodriguez). Non l’ha ancora superata e non è pronto ad aprire il suo cuore a un'altra persona. Non è pronto a condividere la sua vita con un’altra donna”.

“A Matteo Gentili ha dato fastidio il mio ingresso nella casa del GF”

Infine, in merito al suo ex Matteo Gentili, concorrente del Grande Fratello con cui ha avuto un chiarimento davanti alle telecamere, ha aggiunto: “Sono entrata nella Casa per chiarire. Ho trovato una persona che non ho riconosciuto: arrabbiata, spenta, dura. Avevo chiesto a Francesco un consiglio lui aveva detto che non sarebbe stato il caso di entrare. Tramite terze persone ho saputo che il mio ingresso gli ha dato molto, molto fastidio. Ma a me non l’ha mai manifestato, altrimenti non sarei andata”.