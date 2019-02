Fabrizio Corona, la parola alle amanti famose: "Ci considera pezzi di carne"

Il libro di Fabrizio Corona continua a far discutere. Nelle pagine di 'Non mi avete fatto niente', l'ex re dei paparazzi racconta aneddoti della sua vita privata, del carcere e poi fa l'elenco delle tantissime donne conquistate nel mondo dello spettacolo (modelle, attrici, influencer e chi più ne ha più ne metta.

Fa i nomi di Patrizia Bonetti, Malena, Taylor Mega, Ginevra Rossini, Eleonora Pedron e di una delle sue ultime fiamme Zoe Cristofoli. Alberto Dandolo ha raggiunto alcune di loro e ha reso note le loro versioni dei fatti.

"In realtà a me di queste signorine non importa nulla, ci faccio solo sesso e poi le mando via di casa", erano state alcune delle parole utilizzate da Corona nel libro. Parole che non tornano a molte di quelle ragazze da lui citate.

Malena: "Corona ha strumentalizzato il mio nome"

La prima a parlare con Alberto Dandolo è Malena: “Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo - ha raccontato la porno diva - Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto sessuale da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne”.

Patrizia Bonetti: "Fabrizio è un amico"

Anche Patrizia Bonetti (ex Grande Fratello) ha detto la sua ai microfoni di Oggi, ribadendo: "Fabrizio è un mio grande amico e tra noi c'è un rapporto di complicità fraterna. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui e non ho mai condiviso momenti intimi. Siamo usciti spesso insieme e ci siamo sempre divertiti come due maschiacci. Tra noi, mi creda, non è mai scoccata alcuna attrazione fisica”, ha detto la Bonetti ad Alberto Dandolo.

Zoe Cristofoli: "Corona? un errore"

L'ultima a parlare ad Oggi è una delle ultime fiamme di Fabrizio Corona, Zoe Cristofoli che, senza troppi giri di parole, a Dandolo ha dichiarato: "Con lui è difficile trovare qualunque tipo di alchimia. Io ho 20 anni, il resto lo deduca lei. Fabrizio ama tanto il suo lavoro. È un grande amatore del suo lavoro, lo confermo! ... Io non sono abituata a pentirmi di ciò che faccio perché alla mia età si fa esperienza e si cresce in modo da non ripetere gli stessi errori. E Corona per me è stato null’altro che un errore”.