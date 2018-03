Cristina Parodi, frecciatina per la "rivale" Barbara d’Urso

E’ già successo che Cristina Parodi abbia espresso il suo parere sulle differenze abissali tra il suo modo di fare tv a Domenica In e quello della diretta concorrente Barbara d’Urso con la sua Domenica Live.

“Loro il seno record, noi Piero Angela. Non si può fare un paragone” ebbe a dire qualche settimana in diretta a Tv Talk, argomento che è stato affrontato ancora dalla giornalista e conduttrice Rai in un’intervista a Io Donna.

Il tema, come sempre, lo storico contenitore domenicale di Rai Uno condotto per la prima volta dalle sorelle Parodi e le note difficoltà affrontate soprattutto all’inizio della stagione, quando la distanza in termini di share rispetto alla concorrenza di Canale 5 è stata notevole.

“Se la mettiamo sugli ascolti, a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede” ha risposto Cristina Parodi interrogata sull’ormai consueta sfida domenicale: “Certo, dall’altra parte, su Canale 5, la D’Urso viaggia con uno share ben diverso. Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… detto che io, una tv urlata, non saprei nemmeno farla”.

La conduttrice ha ammesso la difficoltà dell’esordio di un programma che accettava l’eredità pesante lasciata da ‘L’Arena’ di Massimo Giletti, ma adesso rivendica la riuscita di un prodotto televisivo che “è curato, elegante, e di sicuro risponde alle richieste della Rai, che ci chiede intrattenimento da servizio pubblico, con valori, sentimenti, qualità”.

Cristina ha assicurato ancora di non aver mai litigato con la sorella Benedetta, il cui ruolo è stato ridimensionato nel corso dei mesi, e rispetto alle voci che vorrebbero Mara Venier al suo posto per il prossimo anno o, addirittura, Marco Liorni da subito, ha risposto con una domanda molto eloquente rivolta al suo intervistatore: “Ecco, appunto: non trovi ci sia pura cattiveria in tutte queste voci?”.