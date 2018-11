Corona – Argento, Nina Moric rompe il silenzio: “Non deludere i nostri figli”

Rimbalzano senza sosta i commenti sulla relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento: dalle tv (Ieri l'attrice è stata ospite del programma di Piero Chiambretti su Retequattro) ai social, sono pochi quelli che non hanno sprecato almeno una parolina sul gossip del momento che promette sviluppi e attira attenzione.

Non solo i comuni avventori del web: anche i componenti delle famiglie dei rispettivi personaggi appena legati dal discusso rapporto si sono esposti per esprimere il loro parere sulla neocoppia, affidando chi a Twitter (vedi la madre di Asia, Daria Nicolodi, contraria alla storia con Corona, protagonista di una penosa lite a colpi di retweet), chi a una trasmissione radiofonica (Dario Argento si è detto felice di vedere la figlia tornata a sorridere) il proprio personale giudizio.

Corona – Argento, Nina Moric commenta su Instagram

Adesso a far sapere il suo pensiero in merito a ‘Fabrizio Corona & Asia Argento’ nella forma di coppia così assortita è Nina Moric, ex moglie di lui nonché madre del figlio Carlos Maria, che in un commento rilasciato in calce alla foto dell’imprenditore ha sostanzialmente espresso il suo endorsement alla coppia.

La modella croata si è rivolta proprio ad Asia che sotto all’immagine di Corona ha rilasciato un’emoticon con tanto di occhi a cuoricini: “Non ti conosco ma hai tutta la mia stima. Siete grandi e vaccinati, non deludermi, soprattutto non deludere i nostri figli”, l’ammonimento di Nina che ha così benedetto l'unione.

All'appello ora manca solo Morgan, ex marito di Asia... Si pronuncerà anche lui?