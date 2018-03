Valerio Scanu, tutta la verità sul rapporto con Maria De Filippi

Non ha mai avuto peli sulla lingua Valerio Scanu, ma su Maria De Filippi ha quasi sempre mantenuto un certo riserbo. Nel suo secondo libro autobiografico invece, nelle librerie dal 15 marzo, il cantante si sbottona, lasciandosi andare a confessioni finora taciute. Il titolo la dice già lunga, "Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary".

"A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego - ha spiegato Scanu a Leggo - Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono rimasto deluso. Io ho lottato con sacrificio per continuare ad avere un posto nella musica. E l'ho fatto solo grazie a me stesso".

Più di una volta, infatti, il cantante non ha nascosto di essersi sentito "dimenticato" dalla sua mentore, l'ultima dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, quando la conduttrice lo ha chiamato in diretta tv per poi volatilizzarsi al suo rientro in Italia.

Lo scontro più recente, anche se non diretto, risale a un anno fa, dopo il tweet al vetriolo di Scanu in difesa di Morgan che aveva abbandonato "Amici". "Quel post mi costò caro - ha fatto sapere - Ma per me la libertà non ha prezzo. Non mi pento del mio percorso, né delle mie parole". E alla domanda diretta sul rapporto con Maria De Filippi dopo quella bufera social ha risposto senza mezzi termini: "Si sono parlati gli avvocati".