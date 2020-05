Ancheioshowacasa, Giovanni Vernia: "L'arte di sdrammatizzare come antidepressivo. De Luca star della quarantena"

Dal balcone condominiale di casa sua, a Roma, Giovanni Vernia vede il panorama di una città più silente del solito a causa delle misure anti-contagio. Ma vede anche "le terrazze condonate, la bellezza dell'Italia", come scherza in uno dei video più cliccati in Rete. Ed è proprio da lì, tra ringhiere bianche e mollette da bucato, che l'attore e conduttore, forte della sua inclinazione per la satira sociale, manda in onda il suo #Ancheioshowacasa, il nuovo social-show ideato per intrattenere il pubblico in tempi di coronavirus. Un modo diverso di concepire lo spettacolo dal vivo in attesa della riapertura dei teatri.

Le lenzuola stese fanno da scenografia, sul palco (virtuale, s'intende) gag, musica e attualità. Presenti tutte le figure tipiche della tv: la regia, il notaio dei giochi, l’inviato, tutti interpretati in spassosi sdoppiamenti di personalità del conduttore. Spazio poi ad ospiti illustri, stavolta veri, e completamente a sorpresa. Ci sono poi i premi e c'è persino il pubblico da casa, che partecipa agli sketch. Tutta la follia creativa di Vernia - presentatore, comico, imitatore e dj producer con una laurea in ingegneria elettronica nel cassetto - racchiusa in 20 minuti ogni giovedì a partire dall 18.40 in diretta streaming su YouTube, Instagram e Facebook. "È​ l'idea più modesta e arrogante insieme che mi sia mai venuta", spiega, "Modesto è l'allestimento, completamente homemade, come nel caso dei cartelli di carta che io definisco 'grafiche'. Arrogante nei tempi stretti ma intensi e nell'intenzione di alleggerire una situazione in cui c'è poco da ridere. Ma si ispira a concetti di umorismo che non ho certo inventato io. Era Freud a ritenere l'umorismo un antidepressivo".

Viviamo un'epoca drammatica ma ricca di spunti comici proprio in virtù delle sue iperboli. Lei quali ha trovato?

Un esempio? La fila al supermercato. L'italiano è sempre stato attento all'outfit, persino in occasione delle cene nei villaggi vacanza, e invece in periodo di quarantena tutti, io compreso, uscivamo con abiti da casa, "tanto chi vuoi che mi veda?". Poi invece scoprivamo che eravamo tutti lì. In coda, poi, ho visto gente con mascherine che sembrano uscite dalla Nasa. Adesso l'oggetto più prezioso per le nonnine non è più la borsetta, ma la mascherina, tanto che ne stanno producendo di griffate. Una rubrica del format si chiama proprio 'Le tre cose che non sapevamo'. Pensiamo alla rivincita del balcone, prima relegato a ripostiglio, a spazio del 'per adesso lo metto qui', con sci mai usati e sottovasi senza vaso, e ora invece più popolato più che mai.

Lei è anche imitatore. Quale personaggio pubblico si presta di più ad una parodia in questi tempi?

Il vincitore assoluto è Vincenzo De Luca. L'ho fatto parecchie volte, esasperandolo. Ho anche proposto una versione di 'Signor Tenente' di Giorgio Faletti con la sua voce. Ha un'ironia straordinaria, perché spontanea e sopraffina, non banale. L'ironia, se usata in modo intelligente, permette di acquistare carisma. Lo stesso Papa Francesco è molto apprezzato per il suo senso ironico.

Ieri il premier Giuseppe Conte, nel proporre le iniziative destinate ai lavoratori dello spettacolo, finora trascurati, ha parlato dei "nostri artisti che ci fanno tanto divertire e ci fanno tanto appassionare". Qualcuno se l'è presa, sentendosi sminuito. È la polemica del giorno. Che cosa ne pensa?

Il problema sono quelli che se la prendono per tutto. Ed è un atteggiamento non limitato alla quarantena, ma da ampliare a questi anni di facile indignazione. Criticare è facile, perché è a portata di tastiera, diverso è fare i fatti.

L'adagio recita però che da questo periodo usciremo "cambiati".

Sì, in peggio.

Cioè?

Non ho mai pensato che ritrovarsi a cantare sui balconi avrebbe cambiato la nostra indole. Era solo un modo di intrattenersi. È una concezione sconsolata, lo so, ma credo che le persone buone diventeranno magari più buone, mentre quelle 'cattive' potrebbero uscire ancora più incattivite dalla solitudine del lockdown. Viviamo un'epoca in cui l'indole umana è condizionata dal fatto di poter arrivare più facilmente a far male a qualcuno. Basta vedere che cosa sta accadendo con Silvia Romano. È​ imbarazzante.

Lei come ha vissuto la quarantena, tra smartworking e due figli?

L'idea di sfruttare il terrazzo condominiale per #Ancheioshowacasa me l'ha data proprio mio figlio, il più piccolo, il "5enne". Una sera aveva bisogno di correre e sfogarsi un po', così l'ho portato in terrazza. Mi sono guardato intorno e ho pensato fosse una location bellissima. Ecco, questo è un po' il mio problema nei rapporti sociali: ogni cosa che faccio, nella mia testa, è proiettata al lavoro. Mi chiedo sempre: che cosa fa ridere?

Come ha origine la sua indole?

Ci sono nato. Non avrei mai lasciato il mio vecchio lavoro se non fosse stato così. Sin da piccolo, ero il bambino che faceva le imitazioni. Mia moglie (Marika Sacco, ndr) è rassegnata, tanto che a volte, dopo parlato di qualcosa, mi dice 'ripeti', perché sa che già immaginavo le sue parole con sguardo comico. La fase di lockdown, poi, è stata stimolante: stare tutti i giorni a casa mi ha aiutato ad avere stimoli.

Di smartworking è esperto sin dai tempi di Zelig, quando si collegava dai camerini in conference call con l'azienda americana per cui lavorava all'epoca...

Ero il referente del mercato italiano. C'era il fuso orario e coincideva proprio con la registrazione, alle sette di sera. L'azienda non sapeva che cosa stavo combinando in Italia, tra pantaloni muccati e 'Essiamonoi', magari per loro non sarebbe stato buono a livello di immagine. Così, quando partiva la sigla, facevo cadere la linea, proprio come nei migliori film di Lino Banfi.

A causa della pandemia ha sospeso due show, 'Vernia o non Vernia' e 'How to become an italian'. Per lo spettacolo dal vivo si parla di una possibile, cauta, ripartenza a giugno. Le linee guida del comitato tecnico scientifico indicano l'uso di mascherine e distanze anche per gli attori sul palcoscenico. Che cosa ne pensa?

Immagino già la scena. 'Baciami', 'No, non posso' (ride, ndr). Non ho ancora avuto modo di approfondire le proposte ma, come vedete, a caldo mi viene sempre da trovarci il lato divertente. Se ci saranno nuove esigenze, ci adatteremo. L'importante è non essere distruttivi ma farsi venire idee per non lasciare a casa nessuno. Nella vita, in certi casi, ci sono due strade: o ti lamenti, o cerchi di sdrammatizzare e trovare un sorriso. C'è sempre il modo di rialzarsi. Lo ha detto Darwin, non io.

In basso, il trailer di #Ancheioshowacasa

