Addio Nadia Toffa, in centinaia alla camera ardente

Centinaia di persone in modo ordinato e silenzioso si sono recate ieri pomeriggio alla camera ardente allestita presso il teatro Santa Chiara di Brescia per dare l'ultimo saluto a Nadia Toffa, conuttrice de Le Iene scomparsa a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La camera ardente resterà aperta anche oggi fino alle 22.

Camera ardente Nadia Toffa, tra i primi Parenti e Pedrini

Tra i primi ad arrivare l'amico di sempre, il cantautore bresciano Omar Pedrini. Visibilmente commosso Davide Parenti, autore televisivo e ideatore del programma 'Le Iene' che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. Sul posto, ovviamente, anche la mamma, arrivata insieme alla nipote Alice. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diffuso una nota dal Quirinale in cui si dice "colpito dalla prematura scomparsa di Nadia Toffa, ricorda la vivacità e simpatia del suo impegno di giornalista e il coraggio con cui ha affrontato la malattia".

Funerali Nadia Toffa

Sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli) noto per il suo impegno nella zona nota come Terra dei Fuochi, a celebrare il funerale di Nadia. Lo fa sapere lui stesso con un post su Facebook nel quale spiega che era la volontà della conduttrice delle Iene: "Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto - scrive - ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l'affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei fuochi".