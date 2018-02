Ballando con le stelle, rimandato l’annuncio del cast: “Milly Carlucci provata dalla morte di Ballandi”

La nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ riparte il 3 marzo e la curiosità sul cast che ne animerà le dinamiche aumenta nei telespettatori affezionati allo show di Rai Uno.

Come annunciato, quest’anno la produzione del programma ha deciso di alimentare la suspense durante la settimana in corso, annunciando giorno per giorno i nomi dei vip pronti a scendere in pista durante le trasmissioni della rete ammiraglia.

Tuttavia, la morte improvvisa di Bibi Ballandi, storico produttore televisivo di programmi come, appunto, Ballando con le stelle, ha indotto a modificare il palinsesto.

Dopo aver appreso della triste scomparsa in diretta (e in modalità piuttosto discutibili) durante il suo intervento a Uno Mattina, Milly Carlucci è rimasta molto provata dalla notizia.

Subito dopo, infatti, lo staff della conduttrice ha fatto sapere che lo svelamento del cast è sospeso ed è prevista la partecipazione di Milly unicamente a L’Eredità, la cui puntata è già registrata.

Morte Ballandi, “Milly Carlucci dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia”

“Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia” fa sapere con un tweet lo staff della conduttrice. “Lo svelamento del cast di Ballando con le stelle è rimandato andrà in onda solo L'Eredità già registrata.Ciao Bibi come faremo senza di te?”.

Il riferimento è a quanto accaduto questa mattina nel corso della diretta televisiva di ‘Uno Mattina’, episodio che sta suscitando non poche polemiche per il modo in cui i conduttori Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi hanno comunicato la morte di Bibi Ballando a Milly Carlucci.

Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia. Lo svelamento del cast di @Ballando_Rai è rimandato andrà in onda solo @LEredita già registrata.Ciao Bibi come faremo senza di te?lo staff — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 15 febbraio 2018







Ballando con le stelle, Nathalie Guetta è il primo nome ufficiale

Il primo nome certo del cast dello show di Rai Uno è quello di Nathalie Guetta, la perpetua Natalina della fiction di successo Don Matteo e sorella del dj David Guetta.

L’annuncio è stato fatto ieri mercoledì 14 febbraio da Milly Carlucci ospite del quiz ‘I Soliti ignoti’ di Amadeus.

Per conoscere gli altri concorrenti, dunque, non resta che attendere la decisione dello staff che deciderà come muoversi dopo la notizia della morte dell’amato produttore.

Il primo nome del cast di #ballandoconlestelle ...direttamente da #donmatteo Nathalie Guetta! pic.twitter.com/BXKbtFekDY — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 14 febbraio 2018