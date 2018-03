Isola dei Famosi, nona puntata: top e flop

Chiuso il capitolo “Canna-Gate” (non secondo Striscia la notizia, sia chiaro, che continua a sganciare documenti-bomba), l’Isola dei Famosi riparte ufficialmente da Valeria Marini. Un “usato sicuro” che fa sempre il suo. L’approdo della showgirl – habitué dei reality - in Honduras e il conseguente antagonismo con la ex “rivale in amore” Francesca Cipriani sono, infatti, il pezzo forte intorno a cui ruota l’ultima puntata, la nona, del reality show di Canale 5. Ingrediente piccante in mezzo ad un’insalata di emozioni sparse e un po’ slegate. Traino utile verso il gran finale, previsto per la metà aprile.

Ciò che manca a quest’edizione, infatti, sembra essere una “serialità” da seguire, qualcosa – per intenderci – che assomigli alla love story Ignazio-Cecilia o all’ostilità viscerale tra la Marini stessa e Mariana Rodriguez dei vari GF Vip. Quello che, insomma, sono soliti fare odio e amore nei reality show: confidenza, attesa. Ma l’Isola sopravvive alla bufera e si tiene a galla, sia in termini di ascolti che di “siparietti”. Vedi lo sfogo inedito ed inaspettato di Jonathan Kardashian sull’amore “che manca da 37 anni”, vedi il pepe che Alessia Mancini riesce a spargere un po’ ovunque su suolo honduregno (è la personalità più forte emersa finora). E torna ad essere piacevole e scanzonata come è giusto che sia.