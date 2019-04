Morbillo, emergenza sanitaria a New York: casi in aumento

Emergenza morbillo a New York. Il sindaco della "Grande Mela" Bill de Blasio ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in tutta la città a causa dell'epidemia di morbillo diffusasi a partire da Brooklyn. Vaccinazione obbligatoria nelle quattro aree ritenute più a rischio. Coloro che non effettueranno la vaccinazione rischiano di dover pagare una multa di mille dollari.

Tutto inizia a settembre 2018: da quel mese sono oltre 250 le persone che a New York hanno contratto il virus del morbillo. L'allarme è partito dalla comunità ebraico ortodossa di Williamsburg, uno dei quartieri di Brooklyn. Il primo cittadino ha anche ordinato a tutte le scuole religiose e agli asili nido della comunità ebraico ortodossa di non accettare iscrizione e frequenza di alunni e studenti non vaccinati.

Morbillo, casi in aumento negli Stati Uniti

Non solo lo Stato di New York. Negli Stati Uniti l'emergenza morbillo riguarda anche altre zone del Paese, ma i singoli stati hanno fino a questo momento adottato strategie diverse per farvi fronte, senza coordinarsi. Nella sola scorsa settimana si sono registrati circa ottanta nuovi casi, un livello record negli ultimi vent'anni, secondo i dati del centro sanitario di controllo e prevenzione. L'anno scorso, in tutto il 2018, i casi erano stati 372. Il 2019, se il trend non cambierà, il numero potrebbe raddoppiare.

A cosa è dovuto l'aumento di casi di morbillo? Avrebbero pesato secondo gli esperti del centro federale di prevenzione sia la diffusione delle campagne antivaccino sia la contagioistà del morbillo: se colpisce una persona, il 90 per cento di chi gli sta intorno, se non è immune, potrebbe essere infettato.