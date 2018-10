50 anni di lusso: Jaguar in corsa verso il Salone di Parigi

Otto generazioni di XJ - berlinone Jaguar tutto lusso ed eleganza - stanno compiendo parecchi chilometri per festeggiare 50 anni d'età. Obiettivo? Motor Show di Parigi: quest'anno presente passato e futuro saranno sotto i riflettori iglesi.

Viaggio per ricordare l'icona XJ

Tutte insieme appassionatamente. Dalla Series I alla recente XJ50 special edition -, un plotone di 8 generazioni di Jaguar XJ sono partite dall’Assembly Plant di Castle Bromwich e raggiungeranno in carovana la kermesse francese prima dell'apertura. Missione: raggiungere tutte le tappe prestabilite come il Jaguar Classic - impianto dedicato alla cura e al restauro del patrimonio automobilistico Jaguar - , il circuito di Goodwood e Le Mans, prima di tirare dritto per Parigi.

Jaguar XJ: Il debutto a Parigi 50 anni fa

Parigi per il modello oggi rappresenta ancora un appuntamento fisso da festeggiare, soprattutto quest’anno alla luce dei primi 50 anni di età. Il viaggio è stato messo a punto per ripercorrere i luoghi più importanti vissuti dal modello, Mondial de l’Automobile compreso: XJ debuttò proprio qui nel 1968. Per la Casa ai tempi fu l'unione ufficiale della berlina di lusso con la guidabilità di una E-type.

Ian Callum, Jaguar Director of Design, ha dichiarato: “Quando ho iniziato a lavorare in Jaguar, la XJ era già un’icona stilistica, quindi far parte di una storia lunga oltre mezzo secolo è per me un privilegio assoluto. Quella della Jaguar XJ è una storia fatta di stile, fascino e prestazioni, che negli ultimi 50 anni l’hanno trasformata in una vera icona del mondo automobilistico. Per questo è giusto renderle omaggio in un modo speciale”.