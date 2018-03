Alfa Romeo Golf Challenge: il 'biscione' regala emozioni sul green e in pista

Nel weekend, presso il Castelconturbia Golf Club di Agrate Conturbia (NO), è andata in scena la finale internazionale dell'Alfa Romeo Golf Challenge, l'emozionante evento capace di esprimere l'essenza di due realtà premium. Passione, stile sportivo, equilibrio e performance accomunano infatti Alfa Romeo e il golf, e questi valori si sono espressi e fatti apprezzare nella cornice dei "green" più prestigiosi d'Europa.

Tra uno swing e un putt, infatti, gli ospiti hanno potuto provare Stelvio, il primo SUV della storia Alfa Romeo, Giulia, l'espressione più autentica del brand del Biscione e 4C, l'attitudine sportiva elevata alla massima potenza.

La finale ha coinvolto i 29 vincitori delle tappe dell'Alfa Romeo Golf Challenge in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, per un fine settimana ricco di colpi spettacolari e traiettorie capaci di stupire per la loro precisione. La stessa precisione con la quale le Alfa Romeo Stelvio, Giulia e 4C hanno affrontato il tracciato del circuito di Balocco, offrendo agli ospiti prestazioni senza compromessi e grande piacere di guida, in tutta sicurezza. Stelvio, il primo SUV della storia ultracentenaria del marchio, ha riscritto le regole della categoria stabilendo nuovi riferimenti in termini di performance; Giulia è la berlina sportiva dove bellezza funzionale e dinamica si combinano per raggiungere le migliori prestazioni; 4C incarna l'essenza sportiva insita nel "DNA Alfa Romeo" in termini di stile mozzafiato, eccellenza tecnica e prestazioni.

L'apprezzato Alfa Romeo Golf Challenge riproporrà la stessa formula per la nuova stagione golfistica, estendendosi a quaranta tappe sempre in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Dopo il via in Spagna, il primo appuntamento italiano è in programma a Roma, presso l'Olgiata Golf Club, il 21 di aprile. Ancora sette i "green" italiani sui quali vivere l'emozione della sfida:

- 6 maggio, I Monasteri Golf Resort, Siracusa

- 13 maggio, Golf Club Colli Berici, Vicenza

- 2 settembre, Golf Cà degli Ulivi, Verona

- 9 settembre, Adriatic Golf Club, Cervia (RA)

- 15 settembre, Golf Club Cherasco, Cuneo

- 23 settembre, Golf Club Biella Le Betulle, Biella

- 29 settembre, Golf Club Tolcinasco, Milano