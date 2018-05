Ford tra la Gente rivoluziona l'esperienza dei clienti

Si chiama Ford tra la Gente, la nuova iniziativa dell'Ovale Blu con la presentazione degli innovativi spazi polifunzionali concepiti per vivere l'experience del Brand a 360°, allestiti presso alcuni dei più importanti Shopping Center: Porta di Roma e Centro Commerciale Campania.

Realizzata nelle aree degli Shopping Center dedicate al relax e al tempo libero, la dimensione Ford tra la gente porta l'experience dell'Ovale Blu nella quotidianità della vita delle persone, rappresentando un vero e proprio cambiamento nel dialogo con i consumatori e nel modo di raccontarsi.

"Ford tra la gente, permette ai visitatori di 'incontrare' Ford e a noi di ascoltare ed intercettare le tendenze dei consumatori, specialmente di quelli che non verrebbero in concessionaria, esprimendo in questo modo un concetto che va oltre quello di semplice Store" ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia.

Il progetto mette al centro della scena la poliedricità dell'Ovale Blu, che si racconta rendendo possibile la scoperta delle ultime innovazioni, la conoscenza di prodotti e servizi di mobilità e la partecipazione a eventi esclusivi. E' una dimensione in linea con la tradizione dell'Ovale Blu, pensata per ospitare modelli della gamma Ford, dall'iconica Mustang alla nuova generazione di Focus passando attraverso la gamma ST Line e le famiglie dei SUV e delle Active, che rappresentano il punto di vista Ford nel segmento in forte crescita dei Crossover.

Lo spazio, accessibile a 360°, è raggiungibile da ogni direzione, e permette di toccare con mano le automobili esposte e di prenotare un test drive, da effettuarsi presso l'area esterna creata ad hoc per il centro commerciale. Ford tra la gente dà, inoltre, l'opportunità ai consumatori di confrontarsi con il personale Ford dedicato e specificamente preparato per rispondere alle richieste di futuri acquirenti e di clienti consolidati.