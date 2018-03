Mercedes-Benz accoglie gli e-sport nei suoi showroom con TimetoRace

La digitalizzazione è sempre più protagonista degli showroom di Mercedes-Benz che sabato 17 e domenica 18 marzo, in occasione dell’open week-end di GLC invitano gli appassionati di e-Sport a confrontarsi con TimetoRace, il primo campionato di GranTurismo Sport che mette in collegamento la rete dealer italiana di Mercedes-Benz.

A bordo di un’AMG GT-3, i partecipanti a TimetoRace si sfideranno su un grande autodromo per conquistare i tre gradini di un podio che porterà il vincitore a vivere da protagonista il mondo delle Frecce d’Argento. Chi realizzerà il miglior tempo assoluto tra tutti i ‘campi di gara’ vincerà un week-end per due persone al Gran Premio di Monza. Il secondo classificato potrà, invece, provare le emozioni ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, partecipando ad un corso dell’AMG Driving Academy Italia. Un weekend a bordo di GLC è, invece, il premio destinato al terzo classificato nel ranking assoluto e per il primo miglior tempo realizzato in ciascun dealer.

Driver accolti dal mid-size SUV GLC

A fare gli onori di casa in un open weekend fuori dagli schemi, GLC il SUV di maggior successo della Stella che distingue per il linguaggio formale sportivo e dinamico, un’inedita dinamica di marcia, oltre ad una ricca offerta di motorizzazioni, versioni ed elementi di personalizzazione.

Grazie alla straordinaria efficienza energetica e ai più moderni sistemi di assistenza alla guida, GLC stabilisce nuovi parametri di riferimento nel proprio segmento. Le sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL, così come il programma per la dinamica di marcia DYNAMIC SELECT ampliato e la trazione integrale permanente 4MATIC, incrementano il comfort di guida e la sportività su ogni fondo stradale. Il mid-size SUV della Stella è disponibile con prezzi a partire da 49.593 euro per la GLC 220 d 4MATIC fino a 57.063 euro per la versione ibrida Plug-in GLC 350e 4MATIC. La sportività viene ulteriormente enfatizzata con le versioni AMG con prezzi a partire da 73.083 euro per la GLC 43 4MATIC, fino ai 102.319 euro della più estrema 63 S 4MATIC, passando per la 63 4MATIC da 92.912 euro.

