Opel: il Borussia Dortmund in visita alla sede di Rüsselsheim

Opel e il Borussia Dortmund fanno squadra da sette anni. All’inizio della stagione 2017/18 il Costruttore è diventato addirittura partner premium e da allora il logo del fulmine spicca sulla manica della maglia del club tedesco.

Durante la pausa estiva la squadra, che si è piazzata seconda nell’ultima stagione della Bundesliga, ha colto l’opportunità per venire a Rüsselsheim e fare visita ai dipendenti della Casa automobilistica tedesca. La delegazione era guidata dal presidente del BVB, Joachim Watzke, accompagnato da Carsten Cramer, Responsabile Vendite, Marketing e Digitalizzazione e da Sebastian Kehl, ex nazionale tedesco e responsabile della sezione giocatori professionisti.

I dirigenti del BVB hanno incontrato Michael Lohscheller, CEO di Opel, Harald Hamprecht, Vice President Communications e Christina Herzog, Direttore Marketing Opel Germania. Al centro della giornata un dibattito sul calcio che si è svolto presso la Adam Opel Haus davanti a oltre 1.000 dipendenti Opel e al quale hanno partecipato i campioni mondiali del 2014 Mario Götze (autore del gol decisivo nella finale contro l’Argentina) e Mats Hummels, che è appena rientrato al Borussia Dortmund dal Bayern Monaco. I due hanno risposto alle domande dell’ex giocatore del Borussia e oggi commentatore sportivo Norbert Dickel.

“Abbiamo tanta qualità in squadra”, ha dichiarato il rientrante Mats Hummel, “abbiamo un ottimo feeling e naturalmente volgiamo essere campioni. E’ il nostro obiettivo ma è importante che sappiamo che è alla nostra portata.” Mario Götze ha aggiunto: “Abbiamo quattro settimane per preparaci alla nuova stagione. Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato la stagione scorsa e fare ancora meglio.”

Gli ospiti del Dortmund hanno visitato la Collezione di Auto Classiche Opel e il Centro Design. Il Responsabile del Design Friedhelm Engler ha presentato la gamma delle vetture Opel, soffermandosi in particolare sulla Corsa-e: con la nuovissima sesta generazione di Corsa, Opel offre per la prima volta la vettura in versione elettrica a batteria da 100 kW (136 CV) con una autonomia di 330 chilometri (WLTP). Corsa-e è già ordinabile in Italia a partire da 279 Euro al mese iva inclusa tutto compreso con il noleggio a lungo termine Free2Move Lease.

“Opel e il BVB sono la coppia perfetta – lo si vede anche dai colori, nero-giallo e giallo-nero. Condividiamo la stessa accessibilità, professionalità e ambizione. Sono molto felice di aver potuto organizzare questo evento riservato ai nostri dipendenti e desidero ringraziare moltissimo il nostro partner. Il Borussia è pronto ad affrontare al meglio la nuova stagione e io sono felice che la nostra collaborazione continui”, ha dichiarato Lohscheller, CEO di Opel.

Il Presidente del BVB Watzke ha aggiunto: “Abbiamo trascorso una giornata fantastica a Rüsselsheim, è stato come essere in famiglia. Abbiamo visto tantissime cose e siamo rimasti molto colpiti. I prossimi modelli, come la nuova Corsa – e in particolare la versione elettrica – sono perfettamente in linea con i nostri tempi. Ci fa molto piacere vedere che tutti gli sforzi compiuti negli ultimi anni hanno riportato Opel sulla strada del successo. Siamo partner da molto tempo e siamo orgogliosi di far parte di questa storia di successo”.

Quest’anno Opel e il BVB festeggiano anniversari importanti. Opel produce automobili da 120 anni e il Borussia Dortmund è stato fondato esattamente 110 anni fa. Opel è partner del Borussia Dortmund dalla stagione 2012/13. Nel primo anno di collaborazione, il BVB ha raggiunto la finale della UEFA Champions League a Wembley ed è finito secondo nella Bundesliga tedesca. Dopo altri due anni da vicecampione nazionale, nel 2017 il Borussia Dortmund ha conquistato la Coppa di Germania dopo un’emozionante finale allo Stadio Olimpico di Berlino. La collaborazione si è ulteriormente rafforzata all’inizio della stagione 2017/18. Da allora Opel è uno dei quattro partner strategici del club e il logo del Fulmine compare sulle maniche della maglia della squadra.