La nuova 508 esposta in esclusiva al Peugeot Avenue di Parigi

Il Peugeot Avenue di Parigi dall'8 marzo è l'unico luogo in Francia in cui si può vedere da vicino la nuova ammiraglia del marchio del Leone. Due esemplari di Nuova Peugeot 508 sono esposti in tinta Rosso Ultimate e Dark Blue, nello showroom dal lato degli Champs-Elysées: le auto sono circondate e valorizzate da strutture luminose che invitano i visitatori a scoprire i dettagli e lo stile della nuova Peugeot. Trova poi posto al centro dello showroom la Peugeot Instinct Concept, primo concept di veicolo a guida autonoma che non mette in secondo piano il piacere di guida, con lo scopo di far apprezzare il livello tecnologico della casa.

L'esperienza digitale "Augmented Technology", realizzata nella nicchia Balzac, permette ai visitatori di sperimentare un tunnel immersivo e tecnologico. Tre universi sono presentati attraverso la meccanica del caleidoscopio, in un ambiente acustico esclusivo grazie alle barre audio Focal. I visitatori potranno ricevere via mail un video che riproduce la loro esperienza, per poi condividerla sui social network. Questa esposizione conclude la 16esima ed ultima esperienza del Peugeot Avenue di Parigi e segna la transizione verso il "tutto digitale", per portare avanti un'esperienza cliente davvero unica. Da ora in poi, questi supporti dematerializzati si sostituiranno allo showroom fisico proponendo un'esperienza immersiva, accessibile in ogni momento ai Clienti del Marchio in tutto il mondo.