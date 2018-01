Volvo Cars chiude il 2017 con numeri da record

Volvo Cars ha registrato risultati di vendita da record nel 2017, concretizzatisi in un aumento delle vendite globali pari al 7% rispetto al 2016, per un totale di 571.577 unita', e riconducibili a una crescita che ha interessato tutte le regioni geografiche.

La crescita e' stata stimolata in particolare dalle vendite della nuova XC60 e delle vetture della Serie 90, che hanno messo in risalto l'effetto dell'Architettura di Prodotto Scalabile - un'architettura modulare per la realizzazione dei veicoli sviluppata internamente da Volvo Cars - in termini di design, tecnologia e brand. Nell'area Asia-Pacifico, le vendite sono aumentate di un buon 20,9% grazie agli ottimi risultati ottenuti in Cina, il mercato piu' grande di Volvo, dove le vendite sono cresciute del 25,8% rispetto al 2016. Le vendite in Europa, Medio-Oriente e Africa sono aumentate del 3,3% nel 2017 rispetto al 2016, mentre i mercati americani hanno fatto registrare un incremento dello 0,7%. Il 2017 e' stato un anno importante per Volvo Cars sotto numerosi punti di vista. La nuova XC60, che ha sostituito il modello piu' venduto della Casa e il SUV medio piu' venduto in Europa, ha debuttato in anteprima al Salone dell'Auto di Ginevra nel mese di marzo. Ha inoltre annunciato la sua intenzione di porre l'elettrificazione al centro delle sue attivita' future e dichiarato che ogni modello introdotto a partire dal 2019 avra' un propulsore elettrico, segnando cosi' la fine delle vetture nate esclusivamente con motore endotermico.

Per rafforzare ulteriormente il proprio impegno verso l'elettrificazione, Volvo ha poi lanciato Polestar, un nuovo marchio a se' stante di auto elettrificate pienamente integrato all'interno di Volvo Car Group. Nel corso dell'anno ha inoltre consolidato la propria partnership con Geely Holding attraverso la creazione di una societa' tecnologica in joint-venture che avra' l'obiettivo di garantire le economie di scala che consentiranno alle due aziende di velocizzare lo sviluppo della tecnologia di prossima generazione a supporto dei veicoli elettrici. Volvo ha anche annunciato che avrebbe acquisito il 30% del nuovo marchio automobilistico di Geely, LYNK & CO, basato sull'Architettura Modulare Compatta condivisa dai due Gruppi. Settembre ha visto il lancio della XC40, la prima proposta di Volvo per il florido segmento dei SUV compatti. Volvo ha inoltre inventato una nuova modalita' di accesso all'automobile con il servizio in abbonamento 'Care by Volvo', che semplifica al massimo e rende piu' trasparente la gestione e il possesso di una vettura, quasi fosse un telefono cellulare. Il nuovo concetto di fruizione dell'auto e' stato introdotto con la nuova XC40. Ha continuato i lavori di realizzazione del nuovo impianto di produzione che sorgera' nella Carolina del Sud, il suo primo negli Stati Uniti. Si e' annunciato che, oltre all'imminente berlina media S60, lo stabilimento produrra' la XC90 di prossima generazione a partire dal 2021. Cio' porta l'investimento complessivo stanziato da Volvo Cars per le attivita' produttive statunitensi a oltre 1,1 miliardi di dollari e determinera' un incremento del numero complessivo di nuovi posti di lavoro creati presso il sito di Charleston, che si attestera' attorno a 4.000. Verso la fine dell'anno, Volvo Cars ha aperto un mercato completamente nuovo grazie alla sottoscrizione di un accordo-quadro con Uber - la societa' specializzata nell'erogazione di servizi di trasporto automobilistico privato - per la vendita a quest'ultima di decine di migliaia di veicoli compatibili con i futuri sistemi di guida autonoma fra il 2019 e il 2021.