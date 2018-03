Elezioni 4 marzo 2018, exit poll: i primi dati sul voto

Elezioni 4 marzo 2018, i primi exit poll. Lo spoglio elettorale comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, e anche se ci vorranno molte ore prima di avere i risultati definitivi, intorno alle 23 ecco gli exit poll e intention poll che daranno le prime indicazioni sul voto. Ecco, nel dettaglio, il timing di exit poll, intention poll e proiezioni. Qui la nostra diretta.

Exit poll elezioni 2018 (ma anche instant poll e intention poll)

Gli exit poll si raccolgono all'uscita dai seggi elettorali, dove vengono intervistate le persone che hanno appena votato. Primo dato alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, riguardante la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato, realizzati dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai. Seguirà un secondo exit poll aggiornato dopo le 23.30. Gli exit poll saranno realizzati dalla chiusura dei seggi anche da Swg per La7.

Exit poll Rai ore 23

Senato - M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16

Primo exit poll Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione e' del'80%.

Camera - M5s 29,5-32,5; Pd 20-23; Forza Italia 12,5-15,5; Lega 12,5-15,5

Primo exit poll Rai campione di 80%.ad opera del Consorzio Opinio Italia per la Camera attribuisce al M5s un consenso tra il 29,5 e il 32%, al pd 20-23; Forza Italia 12,5-15,5, Lega 12,5-15,5; FdI 3,5-5,5; Liberi e Uguali 3,0-5,0; +Europa Bonino - Cd 2,0-4,0; Noi con l'Italia - Udc 1,0-3,0; Civica Popolare Lorenzin 0,0-2,0; Italia Insieme Europa 0,0-2,0; Svp 0,0-1,0; altre 2,5-4,5.

Per le coalizioni e liste per la Camera: centrodestra 33-36; M5s 29,5-32,5; centrosinistra 24,5-27,5; Liberi e Uguali 3-5; altre 3,5-5,5%.

Instant Poll Swg-La 7, su un campione di 5000 elettori

Dalle ore 23 saranno diffusi da Tecnè per Mediaset anche i dati degli intention poll (sondaggi telefonici realizzati nei giorni immediatamente precedenti al voto), relativi al proporzionale alla Camera e al Senato, per partiti. Gli instant poll, invece, sono sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto da Quorum/YouTrend per SkyTg24 su tre collegi chiave: Pomigliano d'Arco (Napoli), dove la sfida più importante è tra il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio e il candidato del centrodestra Vittorio Sgarbi; Bologna, dove la sfida è tra il candidato del centrosinistra Pierferdinando Casini e il candidato di Liberi e Uguali Vasco Errani; Firenze, dove si affrontano il segretario del PD Matteo Renzi e il candidato del centrodestra, l’economista Alberto Bagnai.

Intention Poll Mediaset ore 23

Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Mediaset al Senato nei collegi uninominali avanti il Centrodestra che è dato tra il 33 e il 37%, mentre il M5s si assesterebbe tra il 28 e il 32%, seguito dal Centrosinistra (23%-27%), Leu (3%-5%). Alla Camera Centrodestra avanti con una percentuale tra il 32,5%-36,5%, M5s tra il 29% e il 33%, Centrosinistra tra il 22,5% e il 26,5% e Leu tra il 3% e il 5%. Nei collegi proporzionali al Senato avanti il M5s dato tra il 28% e il 32%, Pd 18-22%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 3-5%, FdI 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 1-3%. Alla Camera M5s tra il 29% e il 33%, Pd 17,5-21,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, LeU 3-5%, Fdi 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 0,5-2,5%.

Intention poll Tecné

Ecco una primissima stima sui seggi. Al Senato (308 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 110-140; M5S 91-121; CS 54-84; LEU 5-11, Collegi incerti 20. Camera (617 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 216-266; M5S 199-249; CS 110-160; LEU 14-20; collegi incerti 40. Seconda stima sui seggi realizzata da Tecné per Mediaset. Al Senato (308 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 112-142; M5S 89-119; CS 54-84; LEU 5-11, Collegi incerti 20. Camera (617 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 214-264; M5S 196-246; CS 113-163; LEU 16-22; collegi incerti 39.

Intention poll Tecné per Mediaset, seconda rilevazione

Senato maggioritario: Centrodestra 33-37%, M5S 28-32%, Centrosinistra 23,6-27,6%, LEU 3,5-5,5%. Camera maggioritario: Centrodestra 32,5-36,5%, M5S 29-33%, Centrosinistra 23-27%, LEU 3,5-5,5%. Senato proporzionale: M5S 28-32%, PD 19-23%, FI 12,5-16,5%, Lega 12-16%, Leu 3,5-5,5%. Camera proporzionale: M5S 29-33%, PD 18,5-22,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 4-6%.

Non solo exit poll. Rai, Mediaset e La7 faranno anche proiezioni sui dati reali. Saranno esaminati i voti realmente scrutinati e si tenterà di stimare il risultato complessivo delle elezioni facendo delle proiezioni statistiche. La qualità delle proiezioni dipende molto dalla dimensione del campione di partenza e le varie società faranno probabilmente diverse proiezioni, sempre più accurate, nel corso della notte. Secondo gli esperti, le prime proiezioni affidabili sul risultato arriveranno intorno alle 2 di notte di lunedì 5 marzo; probabilmente ne saranno prodotte anche nelle ore precedenti, ma con margini di errore molto più ampi. E' annunciata prima di mezzanotte la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio Italia sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni), seguiranno le altre proiezioni aggiornate per il Senato. La prima proiezione per la Camera del Consorzio Opinio Italia è annunciata invece per le ore 2 (voti e seggi per liste-coalizioni), visto che lo scrutinio reale per la Camera comincia più tardi. Proiezioni prima per il Senato e poi per la Camera anche da Swg per La 7 e da Tecnè per Mediaset riguardanti sia il proporzionale alla Camera e al Senato, per partiti, sia il maggioritario per i due rami del Parlamento, espressi in numero di seggi per coalizione.

Prima proiezione Swg/La7 con copertura 12%

Ecco la prima proiezione Swg/La7 su un campione del 12%. Trionfo M5s (33,1%), la Lega (17,3%) supera Forza Italia (14,1%). Crollo del Partito democratico, al 18,7%.

Seconda proiezione Swg/La7

Proiezione Tecné per Mediaset

Secondo la prima proiezione realizzata da Tecné per Mediaset al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 31,3%. Il Pd è al 21,2%, Lega al 15,3%, FI al 14,2%, Fratelli d'Italia al 4,2%, LeU al 3,6%, +Europa al 2,9%, Noi con l'Italia al 1,5%. Al maggioritario Centrodestra al 35,2%, M5s al 31,3%, Centrosinistra al 25,4%, LeU al 3,6%.

Risultati, scrutinio e voti reali: a che ora?

Il conteggio dei voti reali terminerà probabilmente lunedì mattina, anche se è possibile che i risultati di alcuni seggi dove ci sono state particolari difficoltà arrivino anche più tardi. In ogni caso, la mattina di lunedì dovremmo avere un'idea piuttosto chiara dei voti raccolti da partiti e coalizioni, anche se ci potrebbero essere ancora dei dubbi sull'esatto numero di seggi conquistati dalle varie forze politiche. Lo spoglio per le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia, invece, comincerà alle ore 14 di lunedì 5 marzo.

Exit poll e proiezioni per le Elezioni regionali in Lazio e Lombardia 2018

Anche per le elezioni regionali primi exit poll alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, del Consorzio Opinio Italia riguardante i candidati presidenti di Lombardia a Lazio; il secondo exit poll aggiornato intorno alle 23.30. A partire dalle 14.50 di lunedì 5 marzo prime proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai relative alle percentuali di voti dei candidati presidenti di Lombardia e Lazio; seguiranno le successive proiezioni aggiornate.

Exit poll Rai regionali Lazio

Nicola Zingaretti, per il centrosinistra, tra il 30 e il 34%; Stefano Parisi, per il centrodestra, tra il 26 e il 30%; Roberta lombardi per M5s tra il 25 e il 29%; Sergio Pirozzi tra il 2 e il 4%. E' questo il primo exit poll Rai (Consorzio Opinio Italia) per le regionali nel Lazio. Il campione è dell'80%. (Segui la diretta su RomaToday).

Exit poll Rai regionali Lombardia

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, uscito alle 23 di domenica 4 marzo, alle regionali per la presidenza della Lombardia è in vantaggio Attilio Fontana (centrodestra) al 38-42%; Giorgio Gori (centrosinistra) è al 31-35%%. Dario Violi (M5s) è al 17-21%% e Onorio Rosati (Leu) al 2-4 %. (Segui la diretta su MilanoToday)