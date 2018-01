Elezioni, i sondaggi decretano il crollo del Pd di Renzi: incubo 20 per cento

Voti dimezzati rispetto alle Europee 2014: il 40% con cui l'allora neo segretario Pd Matteo Renzi si era presentato sulla scena politica nazionale sembra davvero un ricordo. In vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 i sondaggi vedono il Partito Democratico in crollo di consensi ed ormai prossimo alla soglia del 20%.

Lo dice un sondaggio realizzato da Tecné per la trasmissione televisiva Matrix. Come rilevato dall'istituto demoscopico che ha realizzato la campionatura intervistando 1000 residenti in Italia con più di 18 anni (Margine di errore: +/- 3,1%) le intenzioni di voto, calcolate con metodo proporzionale vedono il Movimento 5 stelle attestarsi come primo partito con il 28% (in risalita di due punti percentuali). Il Partito Democratico sarebbe invece accreditato del 20% delle preferenze contro il 23 per cento di trenta giorni fa.

Nella compagine di centrodestra Forza Italia si conferma come il partito di riferimento mentre la Lega continua a perdere terreno. Fratelli d'Italia stabile al 5%. Fuori dalla soglia del 3% l'area centrista di Noi con l'Italia.

A Sinistra Liberi e Uguali, dopo gli entusiasmi post fondazione, si accredita del 6 per cento delle preferenze.

. oggi un mese fa movimento 5 stelle 28,10% 26,10% partito democratico 20,70% 23,30% forza italia 18% 17% lega 12,60% 14,20% liberi e uguali 6,70% 7,80% fratelli d'italia 5,30% 5,40% noi con l'italia 2,60% . altri di centro-sinistra 4,30% 3,60% altri di centro-destra 0,70% 1,40% altri indipendenti 1% 1,20%

I voti per coalizione calcolati nelle intenzioni di voto per il maggioritario vedono il centrodestra imporsi come forza di governo ad un passo dal 40%. Il Movimento 5 stelle in crescita al 28. La coalizione di centrosinistra terza forza in parlamento con il 25%.

. oggi un mese fa fi-lega-fdi-altri 39,2% 38% movimento 5 stelle 28,1% 26,1% pd-altri 25% 26,9% liberi e uguali 6,7% 7,8% altri 1% 1,2%

Altissima l'astensione al 43%. Si è dichiarato pronto al non voto o ancora indeciso sul da farsi quasi un italiano su due.

La caporetto del Pd trova un argine nel Lazio dove Zingaretti tiene testa a Roberta Lombardi e al Movimento 5 stelle, in Lombardia in vantaggio Fontana.

