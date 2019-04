Elezioni comunali, si vota per il nuovo sindaco di Bari

Il prossimo 26 maggio 2019 sarà il giorno dell'election day: urne aperte in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le elezioni europee, ma in oltre tremila comuni si voterà anche per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Coinvolti i cittadini di alcuni comuni capoluogo come Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Ricordiamo che l’eventuale ballottaggio si terrà di domenica 9 giugno.

Sono sei i candidati sindaco in queste elezioni amministrative di Bari: Antonio Decaro, Pasquale Di Rella, Elisabetta Pani, Sabino De Razza, Irma Melini, Francesco Corallo. A sostegno degli aspiranti sindaci sono state presentate 24 liste mentre sono più di 800 i candidati che si contenderanno i 36 seggi in Consiglio comunale.

Elezioni Bari, i candidati sindaco

Antonio Decaro : Partito Democratico . Seguono le liste: Decaro per Bari, Decaro sindaco, Avanti Decaro, Iniziativa Democratica, Democratici Ecologisti Progressisti per Bari, Progetto Bari, Italia in Comune, Sud al Centro, Bari Bene Comune, Popolari per Bari.

: . Seguono le liste: Decaro per Bari, Decaro sindaco, Avanti Decaro, Iniziativa Democratica, Democratici Ecologisti Progressisti per Bari, Progetto Bari, Italia in Comune, Sud al Centro, Bari Bene Comune, Popolari per Bari. Pasquale Di Rella : Forza Italia , Fratelli d’Italia , Lega , Idea-Io Sud e Partito Liberale Italiano, oltre alle liste civiche Sport Bari per Di Rella sindaco, Di Rella per Bari, Di Rella sindaco, Riprendiamoci il Futuro.

: , , , Idea-Io Sud e Partito Liberale Italiano, oltre alle liste civiche Sport Bari per Di Rella sindaco, Di Rella per Bari, Di Rella sindaco, Riprendiamoci il Futuro. Elisabetta Pani : Movimento 5 stelle .

: . Irma Melini : Irma Melini per Bari;

: Irma Melini per Bari; Sabino De Razza : Baricittàperta;

: Baricittàperta; Francesco Corallo : Pensionati e Invalidi).

Elezioni Bari: chi sono i candidati

Alle liste presentate per il Consiglio comunale si aggiungono poi le liste dei candidati per i cinque Municipi.

Vediamo ora insieme quali sono i principali schieramenti e le liste che sostengono i candidati sindaci.

Elezioni Bari, centrosinistra candida Decaro

Antonio Decaro, sindaco uscente, si ripresenta per la corsa a sindaco di Bari sostenuto da undici liste tra cui quella del Partito Democratico. Seguono le liste: Decaro per Bari, Decaro sindaco, Avanti Decaro, Iniziativa Democratica, Democratici Ecologisti Progressisti per Bari, Progetto Bari, Italia in Comune, Sud al Centro, Bari Bene Comune, Popolari per Bari.

Elezioni Bari, centrodestra candida Di Rella

Pasquale Di Rella è il candidato sindaco di Bari del centrodestra ed è sostenuto da nove liste tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Idea-Io Sud e Partito Liberale Italiano, oltre alle liste civiche Sport Bari per Di Rella sindaco, Di Rella per Bari, Di Rella sindaco, Riprendiamoci il Futuro.

Tra i big in corsa il senatore Gaetano Quagliariello, presidente del movimento 'Idea' e candidato come capolista.

Elezioni Bari, Movimento 5 stelle

Elisabetta Pani, musicista, è la candidata sindaco di Bari del Movimento 5 stelle.

Elezioni Bari, i candidati

Completano la lista dei candidati a sindaco di Bari Irma Melini (ex Forza Italia, indipendente con la lista civica Irma Melini per Bari) e Sabino De Razza (Baricittàperta) e Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi).

Segui tutte le ultime notizie sulle elezioni comunali di Bari grazie alla redazione di BariToday: qui lo speciale elezioni comunali 2019.

Elezioni comunali, i sondaggi

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, le elezioni comunali del 26 maggio ancor più poiché accorpate alle elezioni europee e alle elezioni regionali in Piemonte, rappresenteranno il banco di prova decisivo per la tenuta del governo gialloverde.

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Tecné a Bari si assiste ad una tripartizione abbastanza netta

Esplicativa anche la propensione di voto per le europee

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia:

Antonio Decaro: 42.2%

Pasquale Di Rella: 37%

Elisabetta Pani: 20.7%

Fortissima l'astensione, intorno al 20%

Una ulteriore affermazione del centrodestra spinto dall'asse Lega-Forza Italia, se accompagnato da un indebolimento del Movimento 5 stelle potrebbe portare alla fine del governo Conte. Qui la raccolta degli ultimi sondaggi: dal calo dei 5 Stelle al balzo in avanti del Pd. Ecco i trend in atto.

Election day il 26 maggio

Come ricordavamo qui sopra lo stesso giorno gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i propri delegati a Bruxelles. Nello speciale di Today dedicato alle elezioni europee tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.