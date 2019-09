Luciana Lamorgese, chi è il ministro dell'Interno del governo M5s-Pd

Dopo Salvini c'è Luciana Lamorgese. E' lei il nuovo ministro dell'Interno del governo M5s-Pd. Nata a Potenza nel 1953, sposata con due figli, avvocato, Luciana Lamorgese è laureata in Giurisprudenza. Profilo "tecnico", la sua è una carriera lunga e prestigiosa. Ha prestato servizio alla prefettura di Varese, al ministero, nella direzione generale per l'amministrazione e per gli affari del personale e all'ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali. Luciana Lamorgese è stata nominata prefetto di Venezia nel 2010, con delega in tema di immigrazione e accoglienza.

Chi è Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno del governo M5s-Pd

Dal luglio 2013 al febbraio 2017 è stata capo di gabinetto al Viminale con il ministro dell'Interno Angelino Alfano, ruolo che ha ricoperto per quattro anni fino alla nomina a prefetto di Milano. E' stata la prima donna ad insediarsi a Palazzo Diotti, edificio che ospita la prefettura milanese. Il 13 novembre scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la sua nomina a consigliere di Stato.

Insediatasi al Viminale dopo Matteo Salvini, è la terza donna ministro dell'Interno dopo Rosa Russo Iervolino (1998-1999, governo D'Alema) e Annamaria Cancellieri (2011-2013, governo Monti). Figura tecnica lontana dai partiti, Lamorgese dovrà gestire il nodo spinoso dei flussi migratori. Con lei potrebbe cambiare l'approccio ad una tematica fondamentale come l'immigrazione, nel segno di quella discontinuità richiesta dal segretario del Pd Nicola Zingaretti come condizione fondamentale per fare nascere un nuovo governo con il Movimento 5 stelle.