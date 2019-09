"Caro Beppe, cambiamo tutto": Zingaretti apre a Grillo per il "matrimonio" di governo M5s-Pd

"Caro Beppe Grillo, mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri". E' il tweet con cui Nicola Zingaretti, segretario del Pd, tende la mano al fondatore del Movimento 5 stelle, nelle ore febbrili della trattativa tra dem e pentastellati per la formazione di un governo giallorosso. C'è ancora del lavoro da fare e alcuni nodi da sciogliere, tra cui quello del vicepremier, ma gli ammiccamenti tra i due big fanno intendere che l'accordo è ormai a un passo. Ma andiamo con ordine.

L'appello di Beppe Grillo ai giovani del Pd (e a Di Maio)

Mentre la trattativa tra Pd e M5s fa passi da gigante, è arrivato anche l'endorsement definitivo di Beppe Grillo alla possibilità di un accordo per un governo giallorosso. In un video pubblicato sul suo blog, il leader dei 5 stelle ha rivolto un appello sia ai suoi, in modo particolare a Di Maio, sia al Pd di Nicola Zingaretti e ai giovani democratici: "Mi rivolgo al Pd, alla base dei ragazzi del Pd: siate contenti, è il vostro momento questo, abbiamo un'occasione unica, dio mio, unica!, che non si riproporrà più così. Cerchiamo di ricompattare i pensieri, di sognare un attimo a dieci anni con la visione. Abbiamo un'offerta di tecnologia immensa, dobbiamo decidere che tipo di società vogliamo. Questa pena che vedo, questa mancanza di ironia, dovete sedervi a un tavolo ed essere euforici perché appartenete a questo momento straordinario di cambiamento. Abbiamo da progettare il mondo, invece ci abbrutiamo, e le scalette e il posto lo do a chi e i dieci punti, i venti punti, basta!".

Le reazioni al tweet di Zingaretti a Beppe Grillo

Un invito che Nicola Zingaretti ha accolto subito: "Caro Beppe Grillo, mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri", ha scritto su Twitter il segretario del Pd, scatenando una valanga di reazioni sul social. Decine, centinaia di repliche al cinguettio. E la stragrande maggioranza sono bocciature. L'atteggiamento del segretario del Partito democratico viene stigmatizzato da chi non condivide l'eccessiva "disponibilità" nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle. "Zingarè, così me pare un po’ troppo", risponde un utente in romanesco. "Nauseabondo", dice perentorio un altro. "C’è un limite a tutto", scrive più di una persona. "Non ho capito, devo essermi persa un passaggio", riassume lo smarrimento di utenti/elettori che assistono al complesso percorso di formazione del nuovo governo, tra accelerazioni e brusche frenate. "Il Pd è impazzito", sentenzia Gabriella.

Il commento di Calenda e la base del M5s delusa

Lapidario Carlo Calenda, che nei giorni scorsi ha annunciato le sue dimissioni dalla direzione nazionale del Pd, in polemica per la possibile alleanza tra due partiti (un tempo) acerrimi nemici. "Siamo oltre, alzo le braccia", ha twittato l'ex ministro dello Sviluppo economico, commentando il cinguettio che il segretario del Pd ha scritto dopo l'appello di Grillo al Partito democratico. Anche la base del Movimento 5 stelle è furente: molti sui social sottolineano le distanze con "il partito di Bibbiano", altri propendono per la linea della fermezza. Non fanno i conti, evidentemente, con la Realpolitik.