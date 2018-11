Peculato, il reato della discordia: di cosa si tratta

Il Governo inciampa nel ddl anticorruzione, nel voto segreto dell'Aula della Camera. Il pomo della discordia in questo caso è stato è l'emendamento che riguarda il reato di peculato. Ma di cosa si tratta? Come potrebbe cambiare? Ecco quello che c'è da sapere.

Cos'è il reato di peculato

Con il termine peculato si fa riferimento ad uno dei reati che vanno contro il buon andamento della pubblica amministrazione. Nel diritto penale italiano è previsto dall'art. 314 del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Le pene per questo tipo di reato vanno da 4 a 10 anni di reclusione. Chi può commettere il reato di peculato? Trattasi di un comportamento illegale che non può essere commesso da chiunque, ma soltanto da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

La modifica e gli effetti

Come potrebbe cambiare il reato di peculato? L'emendamento alla legge anticorruzione in discussione alla Camera dovrebbe prevedere una modifica della prescrizione in alcuni casi di peculati, favorendo quindi l'estinzione del reato e l'abbassamento delle sanzioni previste. Ad aumentare la polemica sul suddetto emendamento che depotenzia il reato di peculato, è l'esistenza di alcuni processi che verrebbero resi nulli (o quasi) in caso di approvazione. Si va dalla 'rimborsopoli' di Milano alle spese pazze in Liguria, fino al caso della Regione Piemonte. In attesa che la situazione venga definita Conte e Salvini hanno rassicurato tutti: "Il testo del ddl anticorruzione verrà cambiato".