Rimane intrappolato nella lavatrice: morto bimbo di 3 anni

Un bambino di soli tre anni ha perso la vita dopo essersi infilato nella lavatrice della casa in cui abitava insieme alla sua famiglia ad Orlando, in Florida (Stati Uniti). Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno dell'elettrodomestico ed è morto per soffocamento.

Secondo la ricostruzione di Fox35 Orlando, il bambino stava giocando insieme al fratellino, quando è riuscito ad arrampicarsi sulla lavatrice per poi cadervi all'interno. Una volta dentro lo sportello del macchinario si è chiuso ermeticamente, non lasciando scampo al bimbo.

La polizia è convinta si sia trattato di un tragico incidente e, tramite il comunicato diffuso sulla notizia, ha approfittato per lanciare un appello a tutti i genitori, così che prestino maggiore attenzione ai propri figli, soprattutto per quanto riguarda i pericoli che si nascono tra le mura domestiche. In particolare gli agenti hanno invitato mamme e papà ad utilizzare un dispositivo di sicurezza per le lavatrici, così che drammi come questo non accadano più.