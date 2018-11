Il fidanzato muore in un incidente: il giorno delle nozze lo ricorda così

Reagire ad un lutto non è mai semplice. Non esiste una ricetta che funzioni sempre, a maggior ragione se si perde la persona amata, quella con cui si era progettato un futuro insieme. Un dolore enorme, come quello di Debbie Gerlach, una ragazza di Tucson, in Arizona (Stati Uniti), che ad inizio anno ha perso il fidanzato e promesso sposto Randy Zimmerman in un incidente stradale.

Tra lacrime, notti insonni e tristezza, la giovane ha cercato di riprendersi e, nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le nozze, ha deciso di postare sul suo profilo Facebook una serie di scatti che la ritraggono davanti ai paesaggi più belli dell'Arizona insieme all'ologramma dell'ormai defunto Randy. Come è nata questa idea? A rivelarlo su Fox News è stata Kristie Fonseca, la fotografa ingaggiata da Debbie: “Quando ho parlato per la prima volta con Debbie, mi ha raccontato la sua tragica storia e mi ha chiesto se potevo inserire il suo fidanzato in quello che sarebbe dovuto essere il loro giorno speciale”.

Debbia ha poi condiviso sul suo profilo gli scatti, accompagnati ad un lungo messaggio: “Oggi avrebbe dovuto essere il miglior giorno della mia vita. Oggi avrei dovuto sposare il mio migliore amico. Ma oggi non vedrò lo sguardo sul volto di Randy alla fine di quella navata, quando mi guarderà per la prima volta nel mio abito da sposa, il vestito che dovevo nascondergli perché non resisteva alla tentazione di vederlo”.

La giovane americana ha colto l'occasione anche per inviare un appello a tutti gli automobilisti: “Fate attenzione alla strada una persona ha fatto una scelta che ha cambiato per sempre la mia vita. Ha scelto di NON fermarsi a un segnale di stop, ha deciso di NON fermarsi quando ha visto il mio fidanzato venire verso lui in sella alla sua moto”. Un messaggio molto condiviso, anche se in molti hanno criticato la scelta di Debbie di far realizzare delle foto insieme al 'fantasma' del defunto compagno.