Il giallo dei furgoni rubati a Roma

E' un vero a proprio giallo quello dei furgoni rubati il 31 dicembre a Roma. Cinque furgoni a noleggio sono spariti dal parcheggio di una ditta di autonoleggio in via Leone XIII, vicino Villa Pamphili. Ovviamente il furto - avvenuto proprio l'ultimo giorno dell'anno - ha fatto subito scattare il piano anti terrorismo. Ma la posta del possibile attentato - scrive RomaToday - seppur non scartata del tutto, viene prese con le molle dagli investigatori.

Ad ogni modo tre dei cinque furgoni sono stati già ritrovati: erano parcheggiati tra via Luigi Moretti e via degli Antamoro, in zona Pisana. I furgoni, tutti senza chiavi, erano aperti.

Per trovarli polizia e carabinieri hanno dovuto ricorrere anche all'ausilio aereo degli elicotteri. I militari hanno sequestrato e repertato i mezzi: tramite i rilievi scientifici, cercheranno di trovare tracce di Dna utili a rintracciare i ladri.

Secondo quanto ricostruito la banda, di almeno cinque elementi, è entrata nel parcheggio della ditta intorno alle otto del mattino. I ladri hanno aperto la cassaforte con un frullino rubando 300 euro più le chiavi dei 5 furgoni. Ora si cercano gli altri due mezzi trafugati: un Fiat Doblò e un Fiat Talento. L'attenzione di chi indaga resta alta.