Mamma sta morendo di cancro, il marito e i figli organizzano Natale in anticipo

Per Helen Robinson, madre e moglie di 43 anni, il tempo su questa terra sta per scadere. Secondo i medici la donna inglese ha soltanto 15 giorni di vita a causa di un cancro che non le sta lasciando scampo e per cui i dottori non sanno più cosa fare. Per regalarle un'ultima gioia, un momento di condivisione e di amore insieme alla sua famiglia, il marito e i suoi sette figli hanno organizzato una raccolta fondi per organizzare il Natale in anticipo, così da poterlo trascorrere tutti insieme, per l'ultima volta.

Lo scorso anno la 43enne era stata operata per il tumore al seno, ma la malattia è tornata ancora più aggressiva, diffondendosi anche nei polmoni. Con poco tempo a disposizione e nessuna speranza, il marito Stephen, di 49 anni, e i figli hanno già iniziato a comprare i regali di Natale, con il desiderio di festeggiarlo tutti insieme nell'ospedale in cui è ricoverata a Wirral, in Inghilterra.

Come raccontato dal marito di Helen al quotidiano Echo di Liverpool, la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe, olte comprare i regali per le tre figlie più piccole, serve anche per celebrare il funerale della donna. La 43enne si è aggravata velocemente e adesso ha anche difficoltà a camminare: ''La notizia è stata devastante per tutta la famiglia – ha spiegato Stephen – Stiamo insieme dai tempi della scuola e siamo sposati da tantissimi anni.Helen ha educato così bene i bambini, ed è il tipo di persona che farebbe di tutto per aiutare qualcuno''.

In questi giorni la donna inizierà la terapia chemioterapica, che dovrebbe concederle un po' di tempo in più, ma i medici inglesi sono stati chiari, il cancro è terminale e non c'è nulla che si possa fare. Ad oggi la raccolta fondi è arrivata quasi a 16mila sterline, pari a circa 18mila euro.