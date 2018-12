"Scricchiola" il grattacielo: migliaia di persone evacuate

La situazione è sotto controllo, ma si è resa necessaria l'evacuazione di circa tremila persone. Il motivo? Il grattacielo scricchiola. Siamo a Sydney, nel Parco Olimpico: i residenti hanno riferito di avere sentito "un forte crack" proveniente da una torre di 38 piani che ospita appartamenti, la Opal Tower. Migliaia di persone sono state evacuate sia dal grattacielo sia dagli edifici vicini.

Le stazioni ferroviarie e le strade nelle immediate vicinanze del'edificio sono state chiuse mentre mentre il personale di soccorso interveniva e gli ingegneri valutavano l'integrità strutturale della costruzione. Molti residenti stamane hanno lasciato l'edificio questa mattina dopo aver sentito "scricchiolii" e dopo aver dato l'allarme. La torre è stata completata nel mese di agosto e ha 392 appartamenti, una zona commerciale e un centro di assistenza all'infanzia.

Un residente della Opal Tower ha detto a Nine News che ha sentito un forte botto, proprio come se qualcosa nell'edificio si fosse "spezzato". Un altro residente ha dichiarato alla ABC che c'erano crepe al dodicesimo e al tredicesimo piano dell'edificio. "Sono preoccupato, ovviamente", ha detto. "Qualche giorno fa le porte sembravano diverse, come se non potessero chiudersi correttamente". Sono in corso tutte le verifiche.