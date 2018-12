Orafo legato e malmenato, rapinatore arraffa 9 kg d'oro: bottino da 300mila euro

Circa 9 chili di oro lavorato per un valore stimato di circa 300mila euro: è questo bottino di una rapina messa a segno questa mattina in un laoratorio orafo di via Giusti, ad Arezzo.

Il titolare dell'azienda, Lucio Parri, è stato minacciato, legato e picchiato da un bandito che poi ha fatto man bassa dell'oro presente nel laboratorio.

L'episodio è stato ricostruito attraverso la testimonianza della vittima, un 52enne che alle 11 circa questa mattina è stato soccorso dal personale 118 intervenuto in seguito alla chiamata di una vicina che aveva sentito grida e rumori provenire dall'interno dell'azienda.

L'uomo avrebbe riportato soltanto dei traumi lievi al volto e alla testa ed ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale San Donato in codice verde.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori della squadra mobile aretina, il rapinatore ha sorpreso alle spalle il titolare dell'azienda, lo ha colpito alla testa con un corpo contundente, e dopo lo ha legato e ha prelevato l'oro dalla cassaforte a tempo che a quell'ora era aperta.

L'orafo è rimasto bloccato fino a quando una donna, da un vicino studio di biologo-nutrizionista, ha sentito i colpi contro il muro per lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli uomini della squadra mobile e della polizia scientifica. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, dalle quali si potrebbe desumere se se si sia trattato del colpo di un bandito solitario o se avesse almeno un complice fuori per aiutarlo nella fuga.

Orafo malmenato nella sua azienda: il video di ArezzoNotizie

(Video a cura di Enrica Cherici)