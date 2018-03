Il Pd rischia di perdere la sua "roccaforte" dopo 72 anni

Il Partito Democratico potrebbe "perdere" persino Imola, vera e propria roccaforte della sinistra.

La città di 70 mila abitanti è ormai l’incubo dei maggiorenti Pd non solo locali. Daniele Manca, l'ormai ex sindaco del Pd, s’è dimesso per partecipare alle recenti elezioni ed è stato eletto in parlamento. Era stato eletto al primo turno, 53% dei voti nel 2013, e ora il boom del M5s alle elezioni del 4 marzo ha cambiato le carte in tavola.

Alle elezioni politiche i 5 Stelle hanno quasi raggiunto il Pd: 29,6% per il Pd, 29,1% per il M5s. Nel 2013 il Pd aveva ottenuto il 41,3%. Quindi in 5 anni è sceso da 18 mila voti (41,3%) a 11.800 (29,6%).

Com scrive ItaliaOggi, è assai improbabile che il Pd riesca a centrare l’obiettivo del sindaco al primo turno e i rischi nel successivo ballottaggio sono notevoli. Tanto che il centrodestra canta già vittoria.

Dice il segretario cittadino della Lega. Marco Casalini: “Questa è la volta buona. Un sistema di potere sta crollando su se stesso. Sono già tanti, nell’amministrazione, nelle associazioni, nelle partecipate, pronti a cambiare casacca”. Ma anche i Cinque stelle gongolano. “Quello del Pd- dice la consigliera comunale grillina Manuela Sangiorgi- è un sistema di potere autoreferenziale, che per la città ha fatto il minimo indispensabile e nemmeno bene. Credo che cambiare, dopo 72 anni, faccia bene a Imola, alla democrazia e forse anche al Pd”.

Il centrodestra è ancora impegnato nella ricerca del profilo capace di mettere d’accordo Lega e Forza Italia, e il Pd fatica a tirarsi fuori dalla situazione di impasse. I primi ad annunciare il nome del candidato saranno i 5 Stelle, lo faranno nel weekend: “L'opportunità è storica - assicurano - Imola deve essere liberata dai partiti. Il M5S mette in campo il proprio sindaco e vicesindaco affinché tutta la città abbia il tempo di conoscere, partecipare, scegliere e finalmente cambiare la nostra amata città”.