Romina Power, il commosso appello per Ylenia Carrisi scomparsa da 25 anni

Una mamma che non ha mai smesso di cercare la figlia, anche a 25 anni dalla scomparsa. È commosso il pensiero che Romina Power affida ai social in ricordo di Ylenia Carrisi, la figlia avuta con Al Bano e che in questo mese di Novembre compirebbe 49 anni.

Di lei non si sa più nulla dal 1994, l'ultima volta fu vista a New Orleans nel Sud degli Stati Uniti d'America. Romina si è detta sempre certa che sua figlia sia viva e oggi su Instagram e Twitter ha postato una foto di Ylenia, lanciando anche un appello ai follower.

"So che potrebbe essere cambiata molto da allora - scrive ancora - ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Grazie e, se potete, condividete".

November is the month in which Ylenia was born. She went missing in USA in january 1994. She was 23 years old. I have never given up hope of embracing her again. I know she must have changed since then, but if anyone recognizes a woman who looks like this girl, please contact me. pic.twitter.com/A5WKQGSZTI