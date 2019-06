Thalia, il primo intervento è andato bene: ginocchio ricostruito in 9 ore

Arrivano buone notizie dagli Stati Uniti: dopo nove ore di intervento la piccola Thalia è uscita dalla sala operatoria un po' provata, ma la prima delle operazioni necessarie per ricostruire la sua gamba sinistra è andata buon fine. Come riporta ArezzoNotizie, l'aggiornamento sulle condizioni della piccola è arrivato puntuale sulla pagina Facebook gestita da mamma Valeria.

"L’operazione - scrive - è andata bene ma è durata ben 9 ore, molto più del previsto perché il dottor Paley ha dovuto cambiare piano di azione una volta entrati in sala operatoria. La parte positiva è che è riuscito già con il primo intervento a ricostruire tutto il ginocchio e a ‘salvare’ la parte di femore biforcato ricostruendo l’intero femore. La nota negativa è che 9 ore di intervento sono tante ed hanno avuto un po’ di conseguenze su Thalia. Uscita dalla sala operatoria sembrava stare bene, poco dopo però ha avuto dei problemi respiratori ed è stata trasferita in terapia intensiva.Al momento non andiamo alla grande, ha bisogno di ossigeno e di tante medicine per sopportare il dolore, ma contiamo di tornare in forma il prima possibile. Arriveranno foto appena starà meglio".

Tre interventi in nove mesi per salvare la gamba

Una strada in salita quella che sta percorrendo la piccola che ha da poco compiuto due anni. Thalia è nata con una emimelia tibiale alla gamba sinistra. Prima di tornare a casa dovrà essere sottoposta ad altri due interventi. In questa sua operazione sono stati fatti importanti progressi. Adesso un'intera vallata, quella del Valdarno, con il cuore è in Florida, a fare il tifo per lei.