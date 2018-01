Maturità 2018, seconda prova: tutte le materie

C'è grande attesa per l'annuncio del Ministero dell'Istruzione sulle materie del secondo scritto della maturità 2018. L’annuncio del Miur è alle porte, ma non c'è una data fissa per rendere note le materie di Maturità. Lo scorso anno fu scelto il 30 gennaio.

La seconda prova scritta per alcune scuole è già certa, perché ci sono istituti che hanno una sola disciplina caratterizzante e che quindi conoscono già la materia del secondo scritto.

Gli studenti del liceo classico come sempre aspettano di sapere se toccherà loro la versione di greco o di latino, quelli del liceo scientifico per la seconda prova maturità 2018 avranno ovviamente o fisica o matematica.

Materie seconda prova maturità 2018

La seconda prova è già stata stabilita per il liceo delle scienze umane (materia scienze umane per indirizzo ordinario) e per il liceo artistico a seconda del loro indirizzo di studio:

indirizzo Arti figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

indirizzo Architettura e ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

indirizzo Design: Discipline progettuali design

indirizzo Audiovisivo e multimediale: Discipline audiovisive e multimediali

indirizzo Grafica: discipline grafiche

indirizzo Scenografia: Discipline progettuali scenografiche

Seconda prova Istituti Tecnici Maturità 2018

La seconda prova di tanti istituti tecnici è sicura:

Istituto tecnico in Amministrazione Finanza e marketing - opzione generale (AFM): Economia aziendale

Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia – opzione tecnologie delle materie plastiche: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo – opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo – opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo - opzione Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine

Seconda prova Istituti Professionali Maturità 2018

Stesso discorso per alcuni istituti professionali, la seconda prova della maturità 2018 è certa e sarà la seguente: