Maturità 2018, tutti i nomi dei commissari esterni sul sito del Miur

Il Miur oggi rende noti i nomi dei commissari esterni per la maturità 2018.

Commissari esterni maturità 2018

Per molti studenti l'attesa è terminata da qualche giorno, infatti in alcune scuole i nomi sono già disponibili nelle segreterie da venerdì 1 giugno, ma la pubblicazione ufficiale sul sito del Miur di tutti i nominativi è attesa per le prossime ore.

Grande attesa, dunque, da parte degli studenti, pronti ad aprire la “caccia online” per sapere tutto sui docenti che dovranno valutarli nell’ultima e decisiva prova degli istituti superiori. Quasi tutti gli studenti inizieranno a scandagliare fonti personali e risorse web per cercare di capire chi sono gli insegnanti delle commissioni.

Maturità 2018: occhio alle sostituzioni

Le sostituzioni tra l'altro non mancheranno, negli anni passati spesso i professori hanno dato forfait alla maturità quando chiamati per fare i commissari esterni (è un loro diritto) forse perché scoraggiati dall'impegno di responsabilità a fronte del piccolo rimborso spese. Quindi quando il Miur annuncerà di aver pubblicato i nomi dei commissari esterni della maturità 2018, tra la pubblicazione dei nomi e l'effettiva assegnazione passano alcuni giorni durante i quali i professori possono rinunciare all'incarico assegnato. Facile capire perché sia molto importante ricontrollare anche nei giorni successivi la composizione della commissione.

Trova i tuoi commissari esterni

La pagina del sito del Miur da cui è possibile consultare tutte le commissioni è reperibile a questo link: CERCA I COMMISSARI