Maturità 2019, i consigli degli esperti per una colazione a prova di esame

Come prepararsi alla maturità? La dieta è importantissima e per migliaia di studenti fare una buona prima colazione la mattina dell'esame è uno dei fattori determinanti.

Anche per i giovani maturanti il primo pasto della giornata è all'insegna del "Breakslow", seguendo la tendenza internazionale che considera la colazione l'occasione per gratificare se stessi e un momento di condivisione con le persone più care. Ma quali sono i consigli degli esperti per gli studenti prima della maturità?

Dai cereali integrali a una porzione di frutta fresca, passando per un bicchiere di latte di mandorla, di soia o di riso: questi gli ingredienti fondamentali che non devono mancare. È quanto emerge da uno studio di Isola Bio Lab, l'osservatorio che analizza i trend legati al mondo della colazione, attraverso un monitoraggio di oltre 200 fonti fra testate, magazine, portali, blog e community lifestyle internazionali e un pool di oltre 50 nutrizionisti in occasione degli imminenti esami di maturità.

Maturità, l'importante di fare una buona colazione prima dell'esame

"Fa colazione come se fossi un re, pranza come un principe e cena come un povero" era questo il credo della nutrizionista Adelle Davis, che testimonia quanto la colazione sia ritenuta il pasto più importante della giornata, fornendo sostentamento ed energia per svolgere tutte le attività giornaliere. Lo confermano due studi: una ricerca, dal titolo "The Science Behind Breakfast", pubblicata sul sito della Rush University Medical Center, e "Wake Up to the benefits of breakfast", realizzato dall'International Food Information Council Foundation. Una sana e ricca colazione comporta diversi benefici per uno studente: tra questi una maggiore capacità di memoria, l'aumento della concentrazione, una più spiccata attitudine al problem-solving, oltre a migliorare l'umore e la lucidità.

"Il momento dell'esame - commenta Giacinto Miggiano, Direttore Centro di Ricerche in Nutrizione umana presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - costituisce un impegno fisico e intellettivo per il corpo e la mente, ragione per cui l'alimentazione non deve mirare soltanto a nutrire, ma anche a permettere una piena efficienza delle funzioni cerebrali. Il nostro corpo, innanzitutto, deve essere opportunamente preparato ancora prima del fatidico giorno d'inizio della maturità e per tutta la durata di essa". "Parlando poi di adeguata alimentazione - aggiunge - il cervello ha bisogno di tutti i nutrienti: una particolare attenzione va riservata ai carboidrati, ma andrebbe garantito anche un adeguato apporto di alcuni minerali, fra cui ferro, rame e zinco, o di alcune vitamine del gruppo B che consentono una piena efficienza delle cellule cerebrali. Per una buona colazione consiglio quindi di assumere yogurt o una bevanda vegetale come il latte di mandorla, di soia o di riso; cereali integrali e derivati come pane, fette biscottate; un frutto, oppure una spremuta o un centrifugato e, se desiderato, una tazza di caffè o tè". Il legame colazione-maturità è celebrato anche in diversi film e quello più iconico è sicuramente "Notte prima degli esami". In una scena si vede il protagonista, interpretato da Nicolas Vaporidis, fare colazione in previsione di un'intensa giornata di studio. In un'altra, invece, sempre lui è seduto al tavolo, in un giardino all'aperto, con i propri amici e compagni di scuola.

I 10 consigli per fare una buona colazione in vista della maturità

1) Un pasto buono e sostanzioso. Il cervello ha bisogno che lo zucchero arrivi con gradualità, attraverso cibi e bevande che contengano zuccheri semplici e carboidrati complessi, come per esempio gli amidi dei cereali;

2)Variare il menù. L'ampia disponibilità di alimenti di natura vegetale, come le bevande al latte di mandorla, soia o riso, permette di potersi concedere il piacere di una colazione ogni giorno diversa, oltre a un corretto apporto di nutrienti utilissimi in giorni di grande dispendio di energie;

3)Lo spuntino di metà mattina. E' importante concedersi un "break" per evitare un abbassamento della glicemia e mantenere alto il proprio tasso di concentrazione;

4)Ricordarsi di bere molto. E' fondamentale per evitare la disidratazione e per combattere le alte temperature stagionali;

5)Prediligere cibi freddi. Un bicchiere di latte di mandorla o un frutto fresco possono essere esempi utili per abbassare la temperatura del proprio corpo;

6)Stop alla sudorazione. Per contrastarla, fanno sapere gli esperti, possono essere scelti alimenti ricchi di acqua e sali minerali, contenuti in frutta, verdura e loro derivati, come i centrifugati, gli estratti, i frullati e le bevande vegetali;

7)W il Breakslow! Basta a un morso "di sfuggita" alla brioche, il primo pasto della giornata dev'essere concepito come un momento che unisce, gratifica e aiuta ad affrontare con la giornata con la giusta spinta, soprattutto se si hanno degli esami da affrontare;

8)No a un pasto abbondante e ricco di grassi. Consumare alimenti che siano leggeri, ma al tempo stesso nutrienti, il tutto a beneficio della digestione;

9)Colazione salata? Perché no. Sono consigliati un panino farcito con bresaola, prosciutto, tonno oppure formaggio fresco;

10) È finita! Al termine della prova d'esame gli esperti consigliano un pasto completo e adeguato.