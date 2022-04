Capienti e pratici, i mobili lavabo a meno di 100 euro

Il bagno è la stanza della casa più piccola e riservata, per questo ha bisogno di maggiori cure e dettagli per diventare un luogo accogliente e funzionale.

Gli arredi sono la parte più importante e devono essere scelti con particolare attenzione, prediligendo la praticità e l'efficienza, senza dimenticare l'aspetto estetico e il design.

Per avere un bagno in ordine, ma d'effetto, difficile fare a meno dei mobili sotto il lavabo. Dallo stile classico a quello più moderno, vediamo i modelli indispensabili per arredare la stanza.

Per chi ama lo stile semplice ed essenziale

Amate lo stile semplice e lineare? Questo mobile lavabo è perfetto! Il design essenziale e minimal permette al mobile di integrarsi in ogni ambiente, da quello moderno a quello più classico, grazie alle ante bianche effetto lucido arricchite da un inserto color legno donerà un tocco d'eleganza al vostro bagno. Completato da mensole interne, avere la biancheria sempre in ordine sarà un gioco da ragazzi, pronto a garantire praticità ed efficienza. Il mobile 60 x 56 x 34 cm è abbastanza capiente da conservare tutto quello che vi serve, ma nello stesso tempo permette di avere uno spazio extra sotto il lavabo in cui sistemare rasoi o beauty case.

Pro. Il mobile è capiente e ben rifinito.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Funzionale e versatile

Grazie al disegno moderno, l'armadio regala un tocco contemporaneo ad ogni bagno, il colore bianco avorio opaco può facilmente integrarsi in qualsiasi ambiente ed è perfetto se volete rinnovare solo una parte degli arredi. Realizzato in legno MDF (classe E1), è stato trattato con vernice resistente all'umidità e alla muffa, ma soprattutto facile da pulire. Dotato di due ripiani interni, regolabili su tre livelli, permette di conservare gli accessori, i detersivi, la biancheria da bagno e averli sempre a portata di mano.

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Mobile copricolonna

Con questo mobile è possibile arredare con stile il bagno principale o quello degli ospiti! Il modello è pensato per essere inserito all'interno della stanza in modo facile e veloce, Come? Grazie all'alloggiamento per la colonna del lavandino, che permetterà di posizionare l'armadietto e nello stesso tempo recuperare spazio. Disponibile in vari colori è perfetto in ogni ambiente da quello classico, grazie ai pannelli color rovere, a quello più moderno, con l'anta color grigio. Oltre alla parte centrale chiusa con un'anta a contrasto, in cui conservare rasoi, piastre e asciugacapelli, i vani laterali permettono di disporre in modo ordinato gli accessori e i prodotti preferiti, per avere l'indispensabile a portata di mano.

Pro. Il mobile è di design e pratico.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Perfetto per un bagno moderno

Se amate lo stile moderno ed essenziale, questo armadietto è perfetto. Caratterizzato da linee squadrate e pulite, si integra alla perfezione in un bagno minimal, donando uno stile elegante e dinamico, i contrasti tra il legno e il noce satinato, consentono di avere un risultato di stile, per rendere unico ogni ambiente. Ampio e resistente, è adatto ad un lavandino a colonna e nello stesso tempo è in grado di tenere in ordine e al sicuro tutti gli accessori indispensabili, basta aprire gli sportelli con le pratiche maniglie a contrasto e avrete tutto quello di cui avete bisogno con pochi gesti.

Pro. Le finiture sono di qualità.

Contro. Non ha ripiani interni.

Perfetto per i bagni piccoli

Arredare i bagni di piccole dimensioni non è sempre facile, ma questo mobiletto dal design salvaspazio è in grado di organizzare tutti gli oggetti del bagno anche se la stanza non è grande. Disponibile in diversi colori come bianco, olmo e quercia, è in grado di rinnovare la stanza senza affrontare costose ristrutturazioni. Le due ante e i due cassetti, oltre ad essere capienti sono arricchiti da dettagli unici e moderni come le maniglie pensate per facilitare l'apertura e la chiusura. Completato da due ruote nella parte posteriore il mobile può essere spostato in base alle esigenze.

Pro. Il mobile è ben fatto e facile da montare.

Contro. Per alcuni clienti non è rifinito nel dettaglio.

Mobile lavabo con cassetti

In casa lo spazio non è mai sufficiente e questo vale ancora di più quando si parla di bagno: trucchi, accessori e biancheria, riuscire a trovare uno spazio per loro può risultare difficile, ma con questo mobile lavabo dotato di cassetti è tutto più semplice. Ampi e capienti possono essere aperti facilmente grazie alla comoda maniglia a contrasto e se avete ancora bisogno di spazio, potete sfruttare lo scomparto centrale chiuso da una pratica anta. Il design accattivante rende il mobile adatto ad ogni ambiente, pronto a dare un tocco in più alla stanza, dotato di incavo per la colonna del lavabo, potrete sistemarlo facilmente e avere un bagno raffinato.

Pro. Il mobile è bello e capiente.

Contro. Per alcuni utenti i materiali non sono di qualità.

Mobile classico

Lo stile classico dura nel tempo e conferisce all'appartamento un look elegante e raffinato. Per ottenere lo stesso effetto anche in bagno, il mobile sottolavabo total white è la scelta ideale. Il design sobrio dura nel tempo e sopravvive alle mode, inoltre il materiale MDF (fibra a media densità) è perfetto per resistere all'umidità, ai graffi e si deforma difficilmente. Il ripiano superiore con ante chiuse da un meccanismo magnetico, e quello inferiore a vista, sono pensati per contenere all'interno tutto quello di cui avete bisogno e in ordine.

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Per chi ama lo stile contemporaneo

Il bagno è la stanza della casa in cui potete dare libero sfogo alla fantasia e creare un look che dia carattere alla camera. Se amate lo stile contemporaneo, allora questo mobile dalle linee essenziali è la scelta adatta per voi. L'armadio realizzato in MDF ha un design accattivante che ricorda lo stile industrial, stemperato dall'anta frontale bianca, La marcia in più? I piedi sono in legno a contrasto e hanno un taglio super moderno. Il materiale solido, antigraffio e impermeabile è pensato per essere inserito all'interno di un ambiente umido e resistere al tempo. I sei ripiani laterali e i due centrali sono perfetti per ospitare gli accessori beauty, la biancheria e tutto quello di cui avete bisogno riducendo al minimo l'ingombro.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' basso.

Mobile lavabo moderno

Lo stile moderno riesce a dare carattere ad ogni ambiente e anche il bagno può avere quel tocco in più se scegliete il mobile giusto, questo modello di sicuro non passerà inosservato grazie alle ante total black con i pomelli a contrasto in legno che richiamano le gambe in eucalipto e che gli danno uno stile nordico, per rendere il mobile un elemento di design, le finiture a contrasto in bianco fanno il resto. Realizzato in truciolato con finitura melaminica, le due ante racchiudono un ripiano spazioso in cui conservare tutto quello che vi serve.

Pro. Il mobile è carino e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti i materiali non sono di qualità.

Per chi ama lo stile orientale

Il bagno è la stanza della casa in cui gli arredi passano sempre in secondo piano a favore della praticità, ma se volete dargli carattere non potete fare a meno di questo mobile lavabo caratterizzato da una stampa su pellicola che richiama le calde atmosfere orientali. I colori brillanti e i disegni realistici rendono l'elemento d'arredo perfetto anche negli ambienti piccoli, grazie ai piedi regolabili che permettono di decidere l'altezza in base alle esigenza. Non resta che sistemare all'interno l'indispensabile e il bagno non solo sarà bello, ma anche in ordine.

Pro. Il mobile è bello e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti la stampa non sempre coincide.

Come scegliere un mobile lavabo

Ci sono alcuni elementi da esaminare prima di acquistare il mobile lavabo, vediamo quali sono.

Materiali

Il bagno è una camera umida in cui si concentra il vapore, tutti elementi che possono mettere a rischio gli arredi della stanza, per questo è importante scegliere mobili in grado di resistere a questi agenti. I materiale più indicati sono il PVC o l'MDF entrambi durevoli e impermeabili all'acqua.

Dimensioni del bagno

Il mobile lavabo deve essere proporzionato al bagno per evitare l'effetto dispersivo o soffocante, per questo prima di acquistarlo bisogna valutare bene le misure della stanza:

Bagni grandi : si può optare per un mobile largo fino a 120 cm in alcuni casi può avere specchi o mobiletti aggiuntivi

: si può optare per un mobile largo fino a 120 cm in alcuni casi può avere specchi o mobiletti aggiuntivi Bagni piccoli: la soluzione ideale è puntare su mobili compatti, larghi massimo 60-70 cm, meglio se bianchi o con colori chiari, per rendere il bagno più luminoso e quindi più spazioso

Tipologia

I mobili sottolavabo possono essere di due tipi:

Sospesi : sono fissati al muro e non appoggiano sul pavimento, sono la soluzione più indicata per bagni piccoli

: sono fissati al muro e non appoggiano sul pavimento, sono la soluzione più indicata per bagni piccoli A terra: appoggiano sul pavimento oppure hanno dei piedini

