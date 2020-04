Il mocio per lavare i pavimenti in modo semplice e veloce

Per pulire casa in modo rapido ed efficace, è importante usare il detergente adatto al tipo di pavimento, ma anche il mocio ha un ruolo centrale.

Per chi non ama la versione elettrica uno strumento indispensabile è il mocio. I modelli in commercio sono caratterizzati da un secchio con una parte in cui c’è l’acqua e una parte per strizzare il mocio.

In questo modo non solo si potranno pulire le superfici in modo semplice e veloce, ma assicura il massimo dell’igiene perché le mani non entrano in contatto con l’acqua sporca.

Con il passare del tempo i modelli sono diventati sempre più avanzati, con funzionalità e caratteristiche differenti. Vediamo i migliori modelli in commercio per rendere la pulizia dei pavimenti facile e veloce.

La lavapavimenti ha un design pratico dotato di strizzatore integrato. Basta azionare il pedale e si può rimuovere l’eccesso d’acqua dal fiocco mantenendo le mani asciutte e pulite. Il mop è al 100% in microfibra, le fibre bianche e rosse garantiscono un’elevata assorbenza e raccolgono il 20% in più di sporco. Grazie alla base triangolare e allo snodo a 360°, riuscirete a raggiungere anche gli angoli più difficili. Pensato per ogni tipo di pavimento, dal marmo, alla ceramica, fino al parquet, il pedale vi permetterà di controllare il quantitativo di acqua necessario per ogni superficie. Il manico telescopico ed ergonomico si estende da 55 a 130 cm e vi consente di mantenere una postura corretta. Il secchio con la presa longitudinale stabilizza e agevola lo svuotamento. Facile da riporre una volta finito di lavare, la clip appoggiamanico, lo mantiene fermo dopo ogni utilizzo.

Pro. Il pedale permette di strizzare il fiocco facilmente.

Contro. Per alcuni utenti è difficile trovare il ricambio del fiocco.

Questo mocio con sistema rotante permette di avere il fiocco asciutto e strizzato anche senza il pedale. Con la tecnologia a centrifuga all'interno del manico, dovete premerlo ripetutamente per strizzare il mop in base alle necessità. In questo modo avrete le fibre con il giusto contenuto d’acqua senza dovervi chinare o sporcare le mani. Il manico estensibile dotato di meccanismo d’arresto assicura stabilità senza il rischio che si chiuda durante l’utilizzo. Lo snodo girevole a 360° e ultrapiatto consente di raggiungere anche i punti più difficili come sotto gli armadi e i letti o i mobili bassi. Le microfibre riescono ad assorbire bene per una pulizia accurata di ogni tipo di pavimento. Il rivestimento rimovibile può essere lavato in lavatrice a 60 °C. Grazie al beccuccio sul secchio svuotarlo sarà semplice e veloce.

Pro. Il manico regolabile e la possibilità di strizzare il fiocco rendono la pulizia del pavimento molto semplice.

Contro. Non raggiunge bene tutti gli angoli.

Riuscire a lavare casa in modo semplice e veloce è possibile grazie a questo modello dotato di sistema di strizzatura a pedale. L’ingresso ad imbuto facilita l’inserimento del fiocco, mentre il paraschizzi evita fuoriuscite di acqua. In questo modo avrete il mop asciutto senza alcuno sporco e con il massimo dell’igiene. Pensato per ogni tipo di corporatura, il manico estensibile da 55 a 130 cm, permette di pulire in totale comfort. Il mocio dalla forma triangolare è stato pensato per raggiungere anche gli angoli più difficili. Il fiocco può essere lavato in lavatrice fino a 60° per averlo sempre pulito e igienizzato.

Pro. Il fiocco in microfibra con la forma triangolare raggiunge ogni angolo.

Contro. Il secchio non ha le ruote.

Quando si ha poco tempo, ma non si vuole rinunciare alla pulizia della casa, questo mocio è perfetto. Pratico e veloce in un attimo potrete azionare il sistema di strizzatura solo con due dita. Quando si immerge nel secchio, il fiocco si aggancia ad un perno, che permette di attivare un movimento rotatorio per eliminare l'acqua in eccesso, senza fare gocce né bagnarsi le mani. Inoltre, il secchio senza cestello, impedisce alle frange di impigliarsi. Il fiocco rotondo in microfibra, è perfetto per pulire i pavimenti grazie alle lunghe frange laterali e al panno piatto centrale, adatto ad ogni tipo di pavimento. Il secchio compatto si ripone facilmente, ma grazie al sistema "water hole" si svuota senza far disperdere l’acqua.

Pro. Il fiocco è pratico e resistente.

Contro. La base del fiocco non è snodabile.

Nel corso degli anni il mocio si è sviluppato e questo modello ne è un esempio. Il fiocco è stato sostituito da una testa piatta e rettangolare. Il panno in microfibra raccoglie lo sporco e per strizzarlo basta inserirlo nell’apposito vano profilato e asimmetrico. In questo modo l’inserimento della piastra è facilitata e nello stesso tempo controlla il livello dell’acqua, permettendo di raggiungere il livello desiderato. I panni realizzati da piccole fibre sintetiche riesce a rimuovere il 99% dei batteri solo con acqua senza l’uso di detergenti per una casa più igienizzata. Una volta sporco potete rimuoverlo con i pratici bottoni blocca panno, mentre per piegarlo basta premere la leva e sollevare la piastra. Il set dotato di due pratici ricambi, vi permetterà di avere il mocio sempre pronto per pulire i pavimenti.

Pro. Il panno è facile da rimuovere quando si vuole lavare.

Contro. Per alcuni utenti il mocio non strizza bene.

Per chi ha problemi di schiena, il mocio consente una pulizia approfondita con poco sforzo. Grazie al meccanismo a pedale eliminerete l’eccesso d’acqua in modo semplice e facile. La ghiera antischizzi, permette di strizzare il fiocco anche vicino alle parete senza bagnarla. Il mop grazie alle 500 frange in 100% microfibra, rimuovono lo sporco più difficile senza graffiare le superfici. La testa rotante a 360° snodata rende facile pulire anche sotto i mobili più bassi. Il secchio con maniglia ergonomica, permette di trasportarlo da una stanza all’altra con il minimo sforzo.

Pro. Le frange assorbono bene lo sporco e si strizzano facilmente.

Contro. Per alcuni utenti il secchio non strizza bene il fiocco.

