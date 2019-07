Aspirapolvere senza fili, per una casa pulita e in ordine

Le persone che soffrono di allergie e chi ha il pallino della pulizia sanno l’importanza di avere la casa sempre in ordine, priva di polvere.

Non sempre si ha voglia di impegnare il proprio tempo libero con le faccende di casa. Per vincere la pigrizia e avere un appartamento pulito, un elettrodomestico da avere assolutamente in casa è l’aspirapolvere senza fili.

I vantaggi legati a questo modello sono diversi. Pratico da usare, basta scollegarlo dal suo supporto e premendo un semplice bottone è pronto all’uso senza il rischio di inciampare nei fili. In pochi minuti potrai raggiungere tutti i mobili e avere un appartamento sempre pulito.

Perfetto nelle abitazioni piccole e medie può essere utilizzato anche nelle camere in cui non si ha disposizione una presa elettrica.

Se volete una casa priva di polvere e sempre pulita, vi presentiamo i migliori aspirapolvere senza filo.

1. Per pulire in libertà: Aspirapolvere leggera

La scopa senza filo è pensata per darti il massimo comfort e la massima flessibilità durante l'utilizzo. Dotata di aspirabriciole, facile da staccare, è ideale per le pulizie quotidiane di tutte le superfici, sopra ai pavimenti e per raggiungere gli spazi più stretti. Dotata di una serie di accessori che rendono il prodotto versatile e flessibile è un'alleata della pulizia se in casa ci sono animali. La mini turbo-spazzola, ci libera facilmente dai peli dei nostri amici a quattro zampe in pochi minuti. Super leggera ha un’autonomia di 25 minuti e tempi di ricarica rapidissimi. Una volta terminato l‘utilizzo non dobbiamo far altro che appenderla al suo supporto.

Pro. Ideale su ogni superficie, manterrà la casa sempre pulita.

Contro. Rispetto a quella con filo è meno capiente.

2. Pratica e maneggevole: Aspirapolvere senza fili

Pulire in modo veloce ed efficiente quando si ha poco tempo è importante. Mentre l’aspirapolvere con sacco è pesante e difficile da trasportare, questo modello è leggero e maneggevole e non si corre il rischio di far fuoriuscire la polvere quando si tenta di cambiarlo. L'aspirapolvere a batteria ci permette di usarlo ovunque. Il modello con spazzola per pavimenti, per materassi, quadrata e per fessure, risponde ad ogni esigenza e mantiene pulita ogni superficie. Ideale se in casa abbiamo gatti, con una semplice passata ci liberiamo dei sassolini e dei residui della lettiera. Silenziosa e veloce, può essere usata anche mentre i piccoli dormono. Grazie al sistema di filtraggio in acciaio inox, questi si possono riutilizzare dopo il lavaggio.

Pro. Dotata di tappo protettivo impedisce ai piccoli di accenderla senza la supervisione di un adulto.

Contro. Un po’ piccola, va bene nelle case non molto grandi.

3. Ideale per tutte le superfici: Aspirapolvere a doppia aspirazione

Leggera e con il corpo slanciato, il modello è facile da usare grazie all'impugnatura ergonomica. Con pochi gesti avremo la casa sempre pulita e la praticità di muoverci liberamente anche negli spazi più difficili. La possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirapolvere portatile, rende il modello un alleato irrinunciabile per le pulizie domestiche quotidiane. Grazie alla tecnologia ciclonica ogni angolo della casa sarà libero da polveri, acari e batteri. Dotata di filtro HEPA trattiene il massimo delle micro polveri all'interno del serbatoio, ideale per i soggetti allergici.

Pro. Leggera e comoda pulisce in poco tempo ogni superficie.

Contro. Non rimane in piedi da sola.

4. Sempre pronta all’uso: Scopa ricaricabile

Chi ha poco tempo e va sempre di corsa, ha bisogno di un elettrodomestico adatto a tutte le superfici. La testa di aspirazione molto sottile consente di aspirare la polvere sotto i mobili, mentre la luce a LED rivela la presenza dei granelli più sottili e negli angoli più bui. A differenza dei filtri classici che si ostruiscono, la tecnologia ciclonica garantisce un alto livello di separazione di aria e polvere per prestazioni durature di pulizia.

Pro. L’impugnatura ergonomica permette di usarla facilmente.

Contro. Svuotare il vano della polvere in alcuni casi è un po’ scomodo.

5. Per avere la casa sempre pulita: Aspirapolvere con sistema di raccolta

Leggero, compatto e facile da riporre, l’aspirapolvere pulisce facilmente ogni angolo della casa. Il modello ricaricabile in poco tempo, ha un’autonomia di 40 minuti e libera dalla polvere in un unico passaggio. Dotato di un’impugnatura ergonomica, possiamo decidere se usarla sui pavimenti come scopa elettrica o sulle superfici. Dotata di due velocità, possiamo scegliere quella che vogliamo in base alle esigenze. La polvere verrà raccolta in un serbatoio trasparente per controllare il livello dello sporco.

Pro. Leggera e maneggevole, permette di pulire ogni superficie, diverse volte la giorno.

Contro. Non si mantiene in piedi senza l’utilizzo del supporto.

6. Leggera e potete: Aspirapolvere con sistema ciclonico

L’aspirapolvere dotata di un sistema ciclonico, può essere usata in base alle proprie necessità. La doppia velocità, ci libera dalla polvere anche sottile con una semplice passata. Dotata di un angolo di rotazione di 270° e luce a LED, la spazzola può essere utilizzata con facilità anche negli angoli più difficili. Ideale per rimuovere i peli di animali, il filtro in cotone e in metallo possono essere lavati per liberarli dai residui di polvere. Il contenitore di raccolta grande e capiente, 550 ml, si pulisce facilmente senza correre il rischio di sporcarci le mani. Bastano poche ore di carica e la scopa è pronta all’uso.

Pro. Compatta e facile da utilizzare raggiunge ogni angolo della stanza.

Contro. Quando non in uso, non si mantiene da sola.

