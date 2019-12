JIMMY B53: la prova di un potente e versatile frullatore

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta della gamma di prodotti di JIMMY; brand appartenente alla società KingClean Electric che nel corso degli ultimi 15 anni ha realizzato più di 10 milioni di aspirapolvere e 4 milioni di elettrodomestici.

Prodotti performanti e dall’interessante rapporto qualità-prezzo, selezionati da Xiaomi ed inseriti nella sua piattaforma di vendita.

Dopo la prova della scopa elettrica a batteria Jimmy JV83 e dell'asciugacapelli ultrasonico F6, vi presentiamo oggi il frullatore blender da tavolo Jimmy B53; un prodotto potente e versatile, con motore da 25.000 giri al minuto e 5 programmi intelligenti che si aggiungono alle 6 modalità manuali.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Jimmy B53.

Jimmy B53: caratteristiche e funzionalità

Il B53 si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Un elettrodomestico dalle dimensioni generose (altezza 46 cm circa, larghezza e profondità di 22 cm circa) con base motorizzata dotata di scocca in plastica e rivestimento superiore in gomma. Base motorizzata con un peso di 2,8 chili che consentono una buona stabilità quando in uso. Passiamo poi alla caraffa graduata, da 1,5 L, in plastica PCTG priva di bisfenolo A.

Completiamo le caratteristiche tecniche ricordando il motore con una potenza di 1000 W e velocità di rotazione fino a 25.000 giri/min, e le 4 lame fisse realizzate in acciaio inox 3D, con taglio multi-angolare.

Il B53 è, inoltre, dotato di un display a led bianchi, ben visibile grazie alle elevate dimensioni, e di una manopola che consente di gestire alimentazione e i vari programmi.

Infine la confezione che include una borraccia da 600ml ed un manuale anche in italiano.

Jimmy B53: modalità di funzionamento

Questo frullatore prevede 5 modalità intelligenti di preparazione e 6 velocità manuali.

Inoltre è previsto il programma “ Pulse” utile per la pulizia del miscelatore. Basterà inserire acqua e detersivo e avviare il programma che laverà le lame e il recipiente. Una volta terminato basterà svuotarlo e sciacquarlo.

Iniziamo dalle 5 modalità intelligenti in cui la velocità variabile è gestita automaticamente dal frullatore. Programmi accessibili ruotando la manopola verso sinistra; inoltre quando si seleziona una di queste funzioni, il display mostrerà il conteggio del tempo corrispondente al programma selezionato.

Il Jimmy B53 ospita programmi adatti ad ogni genere di ingredienti, dalla prima modalità utile per mela, ananas, spinaci e altre verdure, alla modalità per la frutta con yogurt. Non manca anche l’opzione per cubetti di ghiaccio e quelle per arachidi o carne.

Citiamo, infine, le modalità manuali, adatte ad ingredienti di vario tipo, da quelli liquidi a quelli più duri come fagioli secchi o carne cotta.

Jimmy B53: esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione del Jimmy B53 con la nostra esperienza d’uso. Un frullatore potente e di qualità, non eccessivamente rumoroso, adatto a moltissime tipologie di ingredienti e con utili programmi intelligenti inclusi. Un prodotto ben costruito, con una bella estetica, dotato di comandi semplici e funzionali.

Giudizio positivo anche sulle operazioni di manutenzione, con l’utile programma di pulizia integrato.

Assente, purtroppo, un sistema di bloccaggio per la caraffa, che va semplicemente posizionata sopra la base motorizzata. Caraffa con un ampio e comodo manico e dalla buona capacità, di 1,5 litri.

Concludiamo con il prezzo, il Jimmy B53 è acquistabile a 109 euro.

Scopri di più su Amazon.it