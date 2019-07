Piano cottura ad induzione, per cucinare risparmiando tempo e costi in bolletta

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha conquistato anche la cucina. Il tradizionale piano cottura con fornelli, viene sostituito con quello ad induzione.

Questo modello oltre ad essere sicuro quando in casa ci sono bambini, perché non include fiamme o gas, è anche molto facile da pulire.

Inoltre, se amiamo cucinare ma abbiamo poco tempo a disposizione, il piano cottura ad induzione è il nostro alleato perché riduce i tempi e la dispersione del calore. Il piano crea un campo magnetico con la pentola che produce calore attraverso la corrente elettrica e la trasmette direttamente al tegame.

In questo modo il calore si concentra all’interno della pentola e sul cibo, rimanendo freddo e limitando al minimo il rischio di scottature.

Se siete alla ricerca di un modello che vi permetta di dare libero sfogo alle vostre abilità culinarie in poco tempo, ecco una piccola guida ai migliori piani ad induzione.

1. Pratico e facile: Piano cottura semplice da installare

Se non siete amanti del fai da te, ma siete alla ricerca di un piano cottura efficiente e facile da montare, questo modello fa al caso vostro. Grazie alla sua struttura rimane bilanciato e non ha bisogno di una particolare installazione se non il collegamento alla presa elettrica. Il modello semplice e dal design essenziale occupa poco spazio, quindi è perfetto anche nelle cucine di piccole dimensioni. Basta premere il pulsante di accensione e con un pratico suono vi avvertirà della sua attivazione, fondamentale se in casa ci sono bambini piccoli particolarmente vivaci. Dotato di quattro fuochi di diversa grandezza, si adattano a ciò che volete cucinare, dalle pentole più piccole a quelle più grandi, quando in casa avete ospiti. Dotato di un menù potrete regolare la potenza di riscaldamento su 17 livelli per avere cibi sempre caldi e mai bruciati.

Pro. Basta un semplice panno in microfilma e torna subito pulito.

Contro. L’accensione è un pò rumorosa.

2. Ideale per le cucine piccole: Piano a due fuochi

Anche se abbiamo una cucina piccola, non vuol dire rinunciare alle comodità. Il piano cottura a due fuochi è la soluzione ideale nelle case con poco spazio o nelle abitazioni estive che vengono sfruttate per pochi mesi, ma che devono avere tutti i confort. Anche se più piccolo degli altri, la potenza è la stessa di quello a quattro. Facile e intuitivo, il touch screen è semplice da utilizzare e regolare la potenza. Dotato di un sensore di riconoscimento della pentole, stabilirà in automatico la temperatura. Realizzato in ceramica, il modello non solo è resistente nel tempo, ma è facile da pulire.

Pro. Il pulsante di sicurezza è fondamentale se in casa ci sono bambini.

Contro. Bisogna prestare attenzione ai pulsanti quando si azionano.

3. Bello e versatile: Piano cottura smart

Accontentare tutte le esigenze della famiglia non è semplice, a volte abbiamo bisogno di un aiuto anche dagli elettrodomestici che stanno diventando sempre più smart. Questo piano cottura racchiude tutte queste caratteristiche. Il fornello mantiene in memoria tutte le impostazioni di cottura che possono essere selezionate facilmente per trovare il livello che fa per voi. A pranzo spesso si ha poco tempo per cucinare, ma la funzione turbo permette di raggiungere in poco la massima temperatura. Molti sono restii ad acquistare questi piani perchè funzionano con la corrente. Questo modello vi tiene costantemente informati sui consumi per avere la bolletta sempre sotto controllo.

Pro. Riconosce il diametro della pentole e regola la potenza per non disperdere energia.

4. Semplice ed essenziale: Piano cottura basic

Se siete alla ricerca di un piano cottura ad induzione essenziale, questo modello fa per voi. Dotato di quattro fuochi si può scegliere l’intensità grazie al pannello touch, così da cuocere alla perfezione ogni pietanza. Il riconoscimento del diametro della pentola permette di avere sempre la giusta temperatura. Dotato di sistema di sicurezza, potete installarlo anche se in casa ci sono dei bambini. Facile e veloce da pulire, avrete la cucina sempre in ordine.

Pro. Semplice e di design, si adatta ad ogni cucina.

Contro. Rispetto agli altri, ha solo 9 livelli di temperatura.

5. Per chi ama lo stile moderno: Piano cottura bianco

Per chi ama lo stile moderno e vuole dare un tocco particolare alla cucina, può scegliere questo modello nella versione bianca. Rispetto a quelli tradizionali, cambia il colore, ma le caratteristiche rimangono pressoche inalterate. Come gli altri modelli riscalda la pentola, riducendo lo spreco energetico. Basta selezionare la funziona cottura sul display e si regolarerà in automatico il livello di potenza. Semplice e facile da utilizzare grazie ai controlli intuitivi posizionati sulla parte anteriore del piano cottura.

