Le trapunte primaverili per regalare un tocco personale alla camera da letto

Freddo e grigiore hanno abbandonato le nostre giornate per essere sostituite da temperature miti e sole. Con l'arrivo dei primi caldi è giunto il momento di alleggerire non solo il nostro abbigliamento, ma anche il nostro letto. Finalmente possiamo sostituire il caldo e confortevole piumone, che ci ha scaldato durante le fredde notti invernali e sostituirlo con una trapunta più leggera. La scelta del copriletto è molto importante perchè determina lo stile che avrà la nostra camera quindi deve corrispondere in pieno ai nostri gusti sia nel colore che nella fantasia. La trapunta regala un tocco di originalità e personalità alla camera da letto, scegliere quella che fa per noi permette di creare un ambiente armonioso in cui il relax e il riposo dopo una lunga giornata di lavoro è assicurato. Anche se lo stile della trapunta è molto importante non dobbiamo sottovalutare la qualità del materiale. Per avere un copriletto bello e adatto alle nostre esigenze abbiamo stilato una piccola guida per aiutarvi nella scelta.

1. Semplice ed elegante: Copriletto bicolore

Avere una camera da letto bella ed elegante è molto importante. Gli arredi e i piccoli dettagli fanno la differenza e tra questi un ruolo di rilievo è affidato al copriletto. La trapunta dona alla stanza carattere, ma allo stesso tempo un ambiente caldo e confortevole. Il modello a fondo unico in grigio scuro si adatta alla perfezione ad ogni stile. Se vogliamo regalare un tocco di luce alla stanza, basta girare il copriletto double-face e avremo una trapunta caratterizzata da un bel grigio chiaro, ideale negli ambienti classici per creare contrasto o in quelli moderni. Il copriletto include due federe quadrate perfette per essere sfruttate come complemento d'arredo sia sul letto che sul divano. Realizzata in poliestere, può essere lavata facilmente in lavatrice e subito pronta per riscaldare le miti nottate primaverili.

2. Per uno stile vintage: Copriletto fantasia

Per chi ama lo stile vintage e vuole dare un tocco personale alla propria stanza da letto, questo copriletto è la scelta giusta. Il modello caratterizzato da cerchi di vari colori ricorda lo stile optical tanto in voga negli anni '70. Disponibile in varie tonalità da quelle più classiche come blu e beige a quelle più accese come verde acido, si adatta ad ogni stile e gusto. Realizzato in diverse dimensioni si adatta alla perfezione sia a letti matrimoniali sia a quelli singoli o a una piazza e mezza. Realizzato in cotone e poliestere, può essere lavato più volte senza correre il rischio di perdere la brillantezza dei colori.

3. Perfetto in ogni ambiente: Copriletto double-face

Per chi ama cambiare e regalare alla stanza uno stile e un look nuovo ogni giorno, è impossibile resistere a questo copriletto. La trapunta double-face si integra alla perfezione ad ogni stanza per regalare un design originale ma elegante allo stesso tempo. Disponibile in diversi colori sia classici che brillati, dona un tocco di luce alla camera da letto in perfetta armonia con i colori della primavera. La trapunta realizzata in microfibra, ha uno spessore medio che la rendono perfetta sia per la stagione primaverile, sia per i primi freddi autunnali per vivere in pieno relax il momento del riposo.

4. Per uno stile originale: Copriletto con disegni

Se volete dare un tocco di originalità e carattere alla vostra camera questo copriletto fa al caso vostro. La trapunta disponibile in diverse fantasie è ideale per dare grinta e creare contrasto nelle stanze classiche, o per dare un tocco in più in quelle dallo stile moderno. Dall'animalier allo stile metropolitano tipico di New York o Londra, fino al cielo stellato le soluzioni sono tante e in grado di accontentare ogni gusto. La trapunta made in Italy 100% cotone, è resistente ai lavaggi e al tempo senza perdere la brillantezza dei colori.

5. Per chi ama lo stile romantico: Copriletto con cuori

Colori pastello e romantici cuori sono i tratti distintivi di questo copriletto perfetto per chi ama lo stile elegante e raffinato. La trapunta made in Italy con rifiniture curate nel dettaglio donerà un tocco di colore e fantasia alla vostra stanza. Realizzata in 100% cotone jacquard è la scelta ideale per riscaldare le notti primaverili o per affrontare i primi freddi autunnali. Il copriletto resiste ai lavaggi e ai segni del tempo, può essere usato anche in inverno. Per chi non riesce a resistere alla stampa raffinata nel corso dell'anno, basta aggiungere delle coperte in più e potrete dormire sogni sereni e al caldo.

