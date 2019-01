I paraspifferi per bloccare il freddo e non farlo entrare in casa

In inverno il freddo e il vento tendono ad insinuarsi in ogni angolo della casa. Gli spifferi provenienti dalla porta o dalle finestre possono raffreddare la stanza. Per chi è particolarmente freddoloso vivere in un ambiente con temperature basse, può diventare un'esperienza difficile e stressante. Per fare della casa il nostro angolo di paradiso in cui rifugiarci dopo lunghe ore di lavoro, i paraspifferi sono l'elemento in più. Di plastica, stoffa o colorati le tipologie sono diverse, vediamo insieme una selezione di cinque modelli, per rendere il nostro appartamento accogliente.

1. Perfetto in ogni ambiente della casa: Paraspifferi universale

Se vogliamo essere protetti dal freddo dell'inverno, ma in modo discreto, il paraspifferi universale fa al caso nostro. Il modello realizzato in plastica è essenziale e semplice. Disponibile in nero, si integra in ogni ambiente e stile. Il materiale morbido protegge il pavimento e le porte da possibili danni. La struttura doppia, oltre a creare una barriera contro il freddo, impedisce alla polvere o ai residui di entrare in casa, per assicurare un ambiente sempre pulito soprattutto se in casa ci sono bambini. Facile da installare, basta una passata di spugna e il paraspifferi ritorna come nuovo.

2. Ideale per porte e finestre: Paraspifferi imbottito

Il modello è perfetto per proteggerci dal freddo che si insinua sotto le porte o le finestre. Il paraspifferi imbottito grazie alla sua struttura isolante, impedisce al freddo di entrare in casa ed è un valido aiuto per il risparmio energetico. Dotato di laccetti, può essere fissato all'anta della porta per rimanere ancorato alla struttura quando si apre e chiude.

3. Colorato e funzionale: Paraspifferi multicolor

Il set formato da due paraspifferi multicolor, è la scelta ideale per rendere la casa allegra e colorata. Disponibile in diverse tonalità e fantasie si adatta ad ogni ambiente in modo semplice ed efficace. Il modello imbottito, permette di proteggere la casa dal freddo anche quando le temperature diventano rigide.

4. Per chi ama lo stile romantico: Paraspifferi con stampa a cuore

Il paraspifferi oltre a proteggere la casa dal freddo invernale, deve essere un elemento di design. Le appassionate di arredamento a cui non sfugge neanche un dettaglio, non potranno resistere al modello con stampa a cuori. Il paraspifferi disponibile in diversi colori e fantasie, regalerà un tocco di romanticismo ad ogni ambiente. Il modello super imbottito, grazie alla fodera in cotone, può essere facilmente lavato senza perdere il colore.

5. Perfetto per la camere dei bambini: Paraspifferi a forma di cane

La salute dei bambini è la cosa più importante per ogni genitore. Per farlo stare al caldo e protetto anche in inverno, il paraspifferi a forma di cane è perfetto per la camera dei più piccoli. Il simpatico design trasforma il paraspifferi in un divertente accessorio ideale per regalare un tocco di allegria ad agni ambiente, non solo alla camera dei bimbi. Il modello imbottito, può essere posizionato sia dietro le porte che le finestre per avere il massimo della protezione in ogni momento.

